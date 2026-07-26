WTA Memphis: Alexandrova prima favorita, Stephens sfida Starodubtseva al debutto

È Ekaterina Alexandrova la prima testa di serie del WTA 250 di Memphis. La giocatrice russa aprirà il proprio torneo contro una qualificata e presidia una parte alta nella quale figurano anche Caty McNally [6], Zeynep Sonmez [4] e Peyton Stearns [7].

Tra gli incontri più interessanti del primo turno spicca la sfida tra Yulia Starodubtseva [8] e la wild card Sloane Stephens. La vincitrice potrebbe successivamente affrontare Darja Vidmanova oppure Marina Bassols Ribera.

Nella metà inferiore la principale favorita è McCartney Kessler [2], attesa all’esordio da Renata Zarazua. Nella sua sezione si trovano anche Tatjana Maria, che affronterà Maya Joint, e Camila Osorio [5], opposta a una qualificata.

La terza testa di serie Viktorija Golubic debutterà contro Katie Volynets, mentre Sonmez inizierà il proprio cammino contro la wild card Ayana Akli Brace. Nessuna italiana figura al momento nel tabellone principale, nel quale restano però diversi posti destinati alle giocatrici provenienti dalle qualificazioni.