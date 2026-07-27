ATP Washington: Bolelli e Vavassori iniziano la difesa del titolo con una vittoria su Cash e Erler

[1] S. Bolelli/A. Vavassori b. R. Cash/A. Erler 6-4 6-4

Buona la prima per Simone Bolelli e Andrea Vavassori all’ATP 500 di Washington. Gli azzurri, detentori del titolo del Mubadala Citi DC Open, fermano all’esordio Robert Cash e Alexander Erler con doppio 6-4 e prenotano un posto ai quarti di finale. Ora c’è il possibile incrocio con Nick Kyrgios e Frances Tiafoe, se dovessero battere Francisco Cabral e James Tracy.

A tre settimane dall’ultimo match disputato insieme, gli ottavi a Wimbledon, il duo italiano riparte da una buona prestazione, con sei palle break su sei annullate. Contro una coppia di nuova formazione – per l’austriaco e lo statunitense si tratta del debutto assoluto insieme – Bolelli e Vavassori giocano al meglio i punti importanti.

Gli azzurri iniziano subito capitalizzando il vantaggio che il favore dei pronostici assegna loro. Sfruttando un turno di servizio sottotono di Erler, che ultima il disastro con un diritto in rete, la coppia italiana mette a referto il break immediato.

Se Vavassori alla battuta lascia agli avversari solamente un quindici, Bolelli salva il break al deciding point sul 2-1.

Gli italiani fanno buona guardia a rete e preservano il vantaggio racimolato a inizio match fino al 6-4 che consegna loro il primo set, ottenuto riemergendo da 15-40 nell’ultimo gioco.

Nel secondo parziale, fino al 3-3 il duo in risposta deve accontentarsi di qualche punto sporadico. All’improvviso, però, Erler rientra in una spirale negativa e, con due doppi falli, cede la battuta da 40-15.

La coppia austro-statunitense prova il tutto per tutto nell’ottavo gioco, procurandosi due opportunità di controbreak. Ci pensa Andrea sottorete a rispedire al mittente le minacce e a far apparire sul tabellone il 5-3. Dopo essere stati a un punto dalla vittoria in risposta – con un punto secco andato a favore di Cash e Erler – Bolelli e Vavassori ultimano la vittoria con un doppio 6-4.