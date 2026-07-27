Manzano domina a Segrate: secondo titolo ITF e avvicinamento alla top 400

Dopo i segnali di crescita mostrati nelle ultime settimane, Juan Cruz Martin Manzano ha confermato il suo ottimo momento conquistando la seconda edizione della TempoCasa Sporting Club Milano2 Cup, torneo ITF M15 da 15.000 dollari disputato sui campi in terra battuta dello Sporting Club Milano2 di Segrate. In finale Manzano, prima testa di serie del tabellone, ha superato lo svizzero Nicolas Parizzia con il punteggio di 6-3 6-4, al termine di una partita sempre condotta dal ventunenne italo-argentino, che ha imposto il proprio ritmo davanti a quasi 600 spettatori. Per l’attuale numero 438 del ranking ATP si tratta del secondo titolo ITF in carriera dopo quello conquistato nell’agosto 2025 a Slovenska Bistrica, in Slovenia.

Nato in Argentina ma in possesso della cittadinanza italiana, Manzano è cresciuto tennisticamente nel nostro Paese e oggi si allena all’Associazione Motonautica Pavia. La vittoria di Segrate arriva dopo i quarti di finale al Challenger di Milano di poche settimane fa. In quell’occasione Manzano si era arreso soltanto a Facundo Diaz Acosta, ex top 50 ATP. I 15 punti conquistati con il successo nel torneo milanese gli permetteranno ora di avvicinarsi sensibilmente alla top 400, un passo importante per aumentare le possibilità di accesso diretto ai tabelloni Challenger.

«Era la mia prima volta da testa di serie numero uno e mi sono trovato meglio partita dopo partita. Sono molto contento. Questo torneo mi ha insegnato che anche quando ti sembra difficile e non ce la fai più devi restare lì e lottare punto dopo punto», ha dichiarato Manzano al termine della finale.

Parizzia, dalla sconfitta nelle qualificazioni alla finale

La sorpresa del torneo è stata senza dubbio Nicolas Parizzia. Lo svizzero era stato eliminato nel turno decisivo delle qualificazioni, ma il ripescaggio come lucky loser gli ha offerto una seconda possibilità, trasformata in una cavalcata fino alla prima finale ITF della carriera. Parizzia chiude comunque la settimana con il successo nel torneo di doppio conquistato insieme a Marco Furlanetto. Nella finale i due hanno superato 7-6 6-3 la coppia formata da Matteo Gribaldo e Simone Massellani.

«È stata una settimana pazzesca con la finale in singolare e la vittoria nel doppio in questo bellissimo circolo con un’organizzazione perfetta. Complimenti a Juan Manzano e al suo team per la vittoria. Spero di riprovarci l’anno prossimo», ha commentato Parizzia.

Non solo Manzano: Ciurnelli continua a crescere

Tra i protagonisti della settimana milanese non c’è stato soltanto Manzano. Raffaele Ciurnelli, classe 2008, ha confermato il proprio percorso di crescita raggiungendo i quarti di finale del torneo. Considerato uno dei prospetti più interessanti del tennis italiano, il giovane azzurro a Segrate si è aggiudicato anche la prima edizione italiana della One Point Cup, il format spettacolare in cui ogni incontro si decide in un solo punto.

Segrate punta a diventare un appuntamento stabile

La seconda edizione della TempoCasa Sporting Club Milano2 Cup ha portato a Segrate il grande tennis internazionale, ospitando non solo giovani professionisti provenienti da tutto il mondo ma anche il ritiro della Nazionale italiana Under 18, che dal 29 al 31 luglio sarà impegnata a Cagliari nelle qualificazioni della Summer Cup. Gli azzurri sfideranno Spagna, Polonia, Grecia, Monaco e Andorra con l’obiettivo di conquistare un posto nella fase finale, in programma dal 3 al 5 agosto a Vichy, in Francia. L’ottima risposta di pubblico conferma la crescita dell’evento e rafforza le ambizioni degli organizzatori, intenzionati a consolidare l’appuntamento e a puntare, già dalle prossime edizioni, a un ulteriore salto di qualità.

«Abbiamo vissuto una fantastica settimana di grande tennis – ha spiegato il presidente dello Sporting Club Milano2 Paolo Formaglio – Ora abbiamo capito che possiamo alzare l’asticella e organizzare anche qualcosa di più grande. Siamo pronti, abbiamo già parlato con gli sponsor che sarebbero disponibili a seguirci. Non è facile e non dipende solo da noi, ma ci siamo».