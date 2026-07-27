WTA Washington: Cocciaretto non molla mai, Tauson battuta dopo oltre tre ore

E. Cocciaretto b. C. Tauson 4-6 7-6(2) 7-6(2)

Elisabetta Cocciaretto sceglie la strada più lunga, tortuosa e faticosa, ma alla fine trova l’uscita giusta. La 25enne marchigiana supera Clara Tauson dopo oltre tre ore di battaglia, inaugurando nel migliore dei modi il proprio cammino al Mubadala Citi DC Open, WTA 500 in corso sul cemento di Washington. L’azzurra, numero 71 del ranking, rimonta la danese, numero 30 WTA, imponendosi 4-6 7-6(2) 7-6(2) al termine di una partita nella quale ha saputo resistere ai momenti più complicati e approfittare delle improvvise pause dell’avversaria.

Non è stata una vittoria lineare, e forse proprio per questo acquista ancora più valore. Cocciaretto ha perso il servizio in apertura dei primi due set, ha mancato due set point nel secondo e non è riuscita a chiudere quando ha servito per il match nel terzo. Ma nei due tie-break ha cambiato marcia, lasciando complessivamente appena quattro punti a Tauson. Una prova soprattutto di carattere, oltre che di tennis.

Primo set: il break iniziale basta a Tauson, 6-4

L’unico precedente, disputato nelle qualificazioni del Roland Garros 2020, era stato vinto in due set dalla danese. Anche a Washington Tauson parte meglio e strappa immediatamente la battuta a Cocciaretto, aiutata dal nastro ma anche capace di trovare uno splendido passante incrociato di diritto in corsa.

Il break del primo game resta l’unico dell’intero parziale. Dopo un avvio contratto, Elisabetta entra gradualmente nella partita, trova maggiore profondità e soprattutto comincia a ricavare punti dal servizio. Nei quattro turni di battuta successivi concede appena due punti, senza però riuscire a incidere in risposta. Tauson continua a comandare gli scambi con i suoi colpi potenti e protegge il vantaggio fino al 6-4, chiuso alla prima occasione utile.

Secondo set: Cocciaretto e quei sette punti consecutivi per cambiare il match, 7-6 (2)

Al rientro in campo il copione sembra ripetersi. Cocciaretto offre subito tre palle break e, dopo aver annullato la prima, cede nuovamente il servizio. Tauson consolida il vantaggio e sale 2-0, dando l’impressione di avere ormai la partita nelle proprie mani.

La danese, però, comincia a perdere precisione. Nel sesto game commette due doppi falli e concede il controbreak che riporta il punteggio sul 3-3. Elisabetta cresce, mentre Tauson diventa sempre più vulnerabile nei momenti di pressione. Sul 6-5 la marchigiana si procura anche due set point, ma il diritto la abbandona proprio sul più bello.

Si arriva così al tie-break. Tauson parte meglio e vola sul 2-0, ma da quel momento in campo c’è soltanto Cocciaretto: l’azzurra alza il ritmo, risponde con maggiore aggressività e infila sette punti consecutivi, chiudendo 7-2 e trascinando la partita al set decisivo.

Terzo set: Cocciaretto spreca, soffre e poi domina il tie-break 7-6 (2)

L’inerzia sembra ormai cambiata. Tauson fatica sempre di più nei propri turni di battuta e nel terzo game, il più lungo dell’incontro con sedici punti disputati, consegna il break all’azzurra con un errore di diritto. Cocciaretto conferma il vantaggio e sale 3-1, mantenendo la danese a distanza fino al 4-2.

Quando il traguardo comincia ad avvicinarsi, però, la partita si trasforma in una battaglia di nervi. Nell’ottavo gioco Elisabetta perde il servizio a zero, chiudendo il game con il quinto doppio fallo dell’incontro. La reazione è immediata: nel gioco successivo manca tre occasioni per tornare avanti, ma alla quarta palla break trova finalmente il diritto vincente che vale il 5-4.

Chiamata a servire per il match, Cocciaretto sale 30-0 e arriva a due punti dalla vittoria, ma una serie di errori rimette ancora una volta in corsa Tauson. La danese, a sua volta, si salva da 0-40 infilando cinque punti consecutivi e si garantisce il tie-break.

Nel momento decisivo, però, Elisabetta ritrova lucidità e coraggio. Come nel secondo set prende immediatamente il controllo, scappa sul 6-1 e chiude al secondo match point, sfruttando l’ultimo diritto fuori misura di Tauson. Ancora 7-2, ancora un tie-break dominato.

Al secondo turno Cocciaretto affronterà la vincente del derby statunitense tra Emma Navarro, numero 26 del ranking e ottava testa di serie, e Sofia Kenin, presente in tabellone grazie a una wild card. Per la marchigiana si tratta della ventunesima vittoria stagionale: un altro tassello importante dopo il titolo conquistato a Hobart e i quarti raggiunti nel WTA 1000 di Doha, in entrambi i casi partendo dalle qualificazioni.