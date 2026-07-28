Stakhovsky su Pirlo: “Essere un gran giocatore non vuol dire essere una brava persona”

“Essere un gran giocatore non vuol dire essere una brava persona. Ragazzi, siatene consapevoli“, così aveva scritto l’ex tennista ucraino Sergiy Stakhovsky su X qualche giorno fa. Il riferimento era ad Andrea Pirlo, appena annunciato come nuovo CT della nazionale italiana di calcio…salvo un brusco passo indietro (anche?) a causa del rapporto dell’ex calciatore italiano con Fonbet. Si tratta di una società di scommesse russa.
Ovviamente si sono scatenate tante polemiche al riguardo, coinvolgendo direttamente Pirlo. E l’ucraino Stakhovsky, anche arruolato nell’esercito in qualità di soldato, non ha mancato di far sentire la propria voce.
Stakhovsky: “Tutto ha una conseguenza”
L’ex tennista non le ha mandate a dire, ci è anzi andato giù anche abbastanza pesante, e forse fin troppo, dichiarando apertamente il suo accordo alla scelta di non affidare a Pirlo la panchina della nazionale. “Ricordate ‘ogni azione ha una conseguenza’, ed è buono che viviamo ancora in un mondo in cui dignità e vita umana vengono prima di tutto“, ha scritto riguardo l’ufficialità del mancato accordo di Pirlo. Il duro approccio di Stakhovsky è dettato dal fatto che l’ex sportivo è toccato in maniera particolare, e in prima persona, dalla guerra.
Anche perché, prima di quest’ultimo post su X, aveva commentato con grande durezza e senza mezzi termini alcune dichiarazioni di Pirlo. Che ha parlato della sua partnership con Fonbet come un accordo sportivo ed economico, senza condividere ideali e opinioni politiche. Parole contestate con ardore da Stakhovsky: “Vallo a dire ai calciatori ucraini uccisi dalla Russia. Di’ questo ai bambini che non possono più giocare a calcio perché i loro campi sono stati incendiati o sono sotto il tiro costante dell’artiglieria. Come detto, essere un grande giocatore non vuol dire essere una brava persona“.