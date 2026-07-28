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Stakhovsky su Pirlo: “Essere un gran giocatore non vuol dire essere una brava persona”

L'ucraino: "Ogni scelta ha una conseguenza, per fortuna la vita umana viene ancora prima del resto"

Di Pellegrino Dell'Anno
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Essere un gran giocatore non vuol dire essere una brava persona. Ragazzi, siatene consapevoli“, così aveva scritto l’ex tennista ucraino Sergiy Stakhovsky su X qualche giorno fa. Il riferimento era ad Andrea Pirlo, appena annunciato come nuovo CT della nazionale italiana di calcio…salvo un brusco passo indietro (anche?) a causa del rapporto dell’ex calciatore italiano con Fonbet. Si tratta di una società di scommesse russa.

Ovviamente si sono scatenate tante polemiche al riguardo, coinvolgendo direttamente Pirlo. E l’ucraino Stakhovsky, anche arruolato nell’esercito in qualità di soldato, non ha mancato di far sentire la propria voce.

Stakhovsky: “Tutto ha una conseguenza”

L’ex tennista non le ha mandate a dire, ci è anzi andato giù anche abbastanza pesante, e forse fin troppo, dichiarando apertamente il suo accordo alla scelta di non affidare a Pirlo la panchina della nazionale. “Ricordate ‘ogni azione ha una conseguenza’, ed è buono che viviamo ancora in un mondo in cui dignità e vita umana vengono prima di tutto“, ha scritto riguardo l’ufficialità del mancato accordo di Pirlo. Il duro approccio di Stakhovsky è dettato dal fatto che l’ex sportivo è toccato in maniera particolare, e in prima persona, dalla guerra.

Anche perché, prima di quest’ultimo post su X, aveva commentato con grande durezza e senza mezzi termini alcune dichiarazioni di Pirlo. Che ha parlato della sua partnership con Fonbet come un accordo sportivo ed economico, senza condividere ideali e opinioni politiche. Parole contestate con ardore da Stakhovsky: “Vallo a dire ai calciatori ucraini uccisi dalla Russia. Di’ questo ai bambini che non possono più giocare a calcio perché i loro campi sono stati incendiati o sono sotto il tiro costante dell’artiglieria. Come detto, essere un grande giocatore non vuol dire essere una brava persona“.

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