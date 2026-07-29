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Alcaraz si avvicina al rientro: lo spagnolo torna a colpire di dritto [VIDEO] 

Il murciano ha ripreso ad allenarsi a ritmi elevati. Cincinnati è adesso un'ipotesi concreta

Di Pietro Sanò
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Tennis, ATP Monte Carlo Rolex Masters 2026, Carlos Alcaraz (ESP), Thursday, April 9, 2026. Photo Felice Calabro'

Carlitos Alcaraz è lontano dal circuito da oltre quattro mesi, ma il suo ritorno in campo non sembra poi essere così distante. Il murciano si è infortunato al polso in aprile, in quel di Barcellona, rinunciando di fatto a tutto lo swing sul rosso, e a ben due Grand Slam stagionali, Roland Garros e Wimbledon. Prima il tutore, e solo qualche esercizio di mobilità, poi lo abbiamo visto con una racchetta “tagliata” tra le mani, e sembra già un passo da gigante.

L’ex numero uno del mondo, con ben 7 titoli Slam in saccoccia a soli 23 anni, ha postato un video sui social dove si allena ad alta intensità, liberando il dritto alla Alcaraz maniera, che fa ben sperare la tifoseria iberica.

Ricordiamo che Carlitos è iscritto all’entry List dell’ATP di Cincinnati, e dopo l’aggiornamento odierno, la sua partecipazione non sembra più così utopica.

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