ATP Washington: De Minaur batte Tsitsipas e raggiunge Hewitt Jr per un derby generazionale

Day 3 al Mubadala DC Open. Nella giornata odierna, Lorenzo Musetti si è messo in mostra ottenendo una vittoria importante contro l’australiano Vukic. Protagonisti anche Alex de Minaur – campione in carica – e Taylor Fritz, che hanno sconfitto i rispettivi avversari Tsitsipas e Majchrzak.

[1] A. de Minaur b. [WC] S. Tsitsipas 6-4 3-6 6-3

Sembrava poter essere l’occasione giusta per tornare a battere un top 10 – l’ultimo era stato proprio de Minaur, a Miami – per Stefanos Tsitsipas, che invece si è arreso al numero uno del seeding per la seconda volta in carriera. In quel di Washington D.C, il velocipede aussie, Alex de Minaur, ha avuto la meglio in tre set sul tennista greco, fresco di titolo sul rosso di Gstaad. Tsitsipas sembrava particolarmente ispirato all’alba del tete a tete, con colpi insolitamente precisi e ficcanti, soprattuto sul lato del rovescio, che sappiamo esser diventato particolarmente problematico negli ultimi tempi. Stef sfonda la barricata aussie in modo autoritario nella prima parte del primo parziale, strappando il servizio a The Demon. Il soprannome di Alex, però, non mente. Il nativo di Sydney ricuce lo svantaggio, ribaltando totalmente lo score e assicurandosi il primo parziale. Nel set successivo, Tsitsipas smussa gli angoli, e non ricade nel tranello, registrando un livello di qualità col dritto davvero eccellente. Nella volata finale, il greco si è presentato da favorito (le 12 vittorie su de Minaur lo precedono) ma il campo centrale di Washington ha emesso un altro verdetto. L’australiano si è imposto con lo score di 6-4 3-6 6-4, raggiungendo agli ottavi il connazionale e figlio d’arte Cruz Hewitt per uno scontro generazionale che sicuramente incuriosisce

Title defence is 🔛



Alex de Minaur clears his first hurdle as reigning champion, defeating Tsitsipas 6-4, 3-6, 6-3.@mubadaladcopen | #MubadalaDCOpen | @alexdeminaur pic.twitter.com/KWhugYhuyo — ATP Tour (@atptour) July 29, 2026

[3] T. Fritz b. K. Majchrzak 6-3 6-4

Prosegue, spedito, anche Taylor Fritz nella sua avventura nella Capitale statunitense. Il padrone di casa, numero 3 del seeding, sempre più vicino alla sua miglior versione, ha disputato un incontro praticamente impeccabile, concedendo 0 palle break e mettendo k.o Kamil Majchrzak in solo un’ora e quindici minuti. Prestazione eccellente dell’americano, che ha fatto vedere del tennis frizzante e godibilissimo sul centrale dell’impianto del Mubadala DC Open, dove ha imposto una pressione asfissiante col dritto a sventaglio da fondo campo, concedendosi parecchie discese a rete, con esito positivo. Con il successo ottenuto ai danni del polacco, Taylor si è assicurato l’accesso al suo 71° quarto di finale in carriera al livello ATP, il terzo a Washington DC. Sfiderà il vincente del match Mannarino-Michelsen.