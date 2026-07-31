ATP Cincinnati, wild card nostalgia: l’ultimo ballo di Monfils, Wawrinka e Nishikori nelle quali

Gli organizzatori del Cincinnati Open – al via dal prossimo 8 Agosto – hanno ufficializzato le wild card per l’edizione 2026 e i motivi d’interesse non mancano affatto. Il tabellone principale accoglierà infatti quattro nomi di primissimo piano: il campione del 2017 Grigor Dimitrov, Jack Draper (ex numero 4 del mondo) e due leggende senza tempo del circuito come Stan Wawrinka e Gael Monfils. Per il trentacinquenne bulgaro si tratta di un gradito ritorno nel torneo che lo vide trionfare nove anni fa senza cedere un solo set.

L’ultimo ballo dei veterani: il saluto a Monfils, Wawrinka e Nishikori

Ma a dominare la scena c’è senza dubbio la forte carica emotiva legata ai grandi veterani del Tour. Il 2026 segnerà infatti l’ultima stagione agonistica per Gael Monfils, Stan Wawrinka e Kei Nishikori, con quest’ultimo inserito nel tabellone di qualificazione. Il pubblico americano si appresta così a salutare per l’ultima volta tre icone dell’ultimo ventennio: l’estro travolgente del parigino, la potenza devastante del rovescio di “Stan the Man” – già semifinalista nel 2012 – e la geometria lineare del giapponese, ex numero 4 del mondo e finalista allo US Open 2014. Un vero e proprio “last dance” per un trio che ha segnato un’epoca.

Qualificazioni di fuoco: il talento di Blanch e le speranze dei beniamini locali

Il tabellone di qualificazione vedrà inoltre impegnati giocatori di grande sostanza come Mackenzie McDonald e il giovanissimo Darwin Blanch. Il diciottenne statunitense, salito alle cronache per aver superato Jan-Lennard Struff a Miami ottenendo il suo primo successo in un Masters 1000, farà il suo esordio assoluto sui campi in cemento di Cincinnati. Ad arricchire il quadro dei cadetti ci saranno poi i beniamini di casa JJ Wolf e Vignesh Gogineni, pronti a dare battaglia per ritagliarsi un posto nel tabellone principale davanti al proprio pubblico.