ATP Los Cabos: Gea elimina Cerundolo, Tomic crolla contro Norrie

Mentre in Italia è notte fonda, Los Cabos vibra energicamente in occasione del Mifel Tennis Open by Telcel Oppo, giunto alle porte delle semifinali. Nel day 4 dell’evento messicano, non sono affatto mancate le sorprese.

A. Gea b. [3] F. Cerundolo (11)6-7 6-4 6-0

Il primo a piazzare il colpaccio nella notte italiana è stato il francese Arthur Gea, che ha sconfitto in rimonta il numero tre del main draw, Francisco Cerundolo. L’argentino, combattente per eccellenza, è riuscito a portarsi in vantaggio di una lunghezza mettendo in cassaforte un pirotecnico tiebreak nel primo parziale, finito tra le mani di Cisco per 13 punti a 11. Esultanza incontenibile per il maggiore dei fratelli Cerundolo, che nei parziali successivi non è riuscito a trovare una controffensiva per il tennis chirurgico e geometrico del rivale transalpino, il quale si è persino concesso il lusso di calare il bagel a Cerundolo nella volata finale, diventando il primo francese a raggiungere le semifinali nella storia di Los Cabos.

Nine straight games to complete the comeback 💪



Arthur Gea battles back to defeat Cerundolo 6-7(11) 6-4 6-0 and book his place into his first ATP semifinal!#LosCabosTennisOpen pic.twitter.com/xfL5CNepF8 — Tennis TV (@TennisTV) July 31, 2026

C. Wong b. J. Brooksby 6-1 7-5

Sui campi del Mifel Tennis Open by Telcel Oppo, continua a stupire anche il classe 2004 Coleman Wong, che dopo aver sbattuto fuori dalla competizione Jiri Lehecka, ha steso in due set, senza colpo ferire, l’americano Jenson Brooksby, liquidato in un’ora e trenta di gioco. Dominio totale del 22enne di Hong Kong, ai danni di un inerme Brooksby, travolto nel primo parziale con lo schiacciante score di 6-1. Lo statunitense ha tentato di variare maggiormente il gioco nel parziale seguente, evitando di far scappare immediatamente Wong nel punteggio, riuscendo a contenerlo per diversi game salvando ben quattro palle break, alcune di queste sventate con delle prodezze nei pressi della rete. Il passo del giovane Coleman, però, è nettamente diverso, ad anche il secondo parziale termina tra le sue mani col punteggio di 7-5. Wong si assicura dunque il debutto in top 100 e la prima semifinale a livello ATP in carriera!

Gli altri match:

Meno poesia negli altri due match disputati in quel di Los Cabos. Denis Shapovalov ha fatto il suo dovere contro Dalibor Svrcina, che poteva rappresentare un pericolo per il canadese dato che non ha praticamente sudato contro l’azzurro Darderi nel turno precedente, per via del ritiro quasi immediato di Luli. Il canadese conferma ancora una volta di trovarsi parecchio a suo agio sul cemento messicano, e con il netto score di 6-4 6-2, prosegue verso la difesa del titolo conquistato l’altr’anno. Il programma si è chiuso infine con una deludente prestazione di Bernard Tomic, spiacevolmente tornato nella sua dimensione dopo un impressionante e inaspettato ritorno ad alti livelli. La vittoria ai danni di Khachanov aveva dato speranza ai fans del Lord, ma i quarti di finale con Norrie ha riportato tutti con i piedi per terra, incluso l’australiano, ex n.17 del mondo. Cam Norrie ha concesso un solo game all’avversario, raggiungendo il canadese Shapovalov in semifinale.