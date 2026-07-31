ATP Montreal, il tabellone: Zverev vede Fritz ai quarti. Cobolli, percorso alla portata

Ci siamo, è tempo di addentrarci nell’appuntamento canadese del National Bank Open presented by Rogers, che ha appena svelato il tabellone ufficiale di singolare maschile del torneo. Nell’ultima edizione – disputata a Toronto, per la regola dell’alternanza – è stato Ben Shelton a laurearsi campione nel Canadian Open, trionfando in finale contro Karen Khachanov. Lo statunitense si presenterà ai blocchi di partenza da testa di serie numero 5, e in virtù delle pesantissime assenze di Sinner, Alcaraz e Djokovic, può avere la chance di difendere il titolo. Il favorito del masters ‘1000 di Montreal, però, è senz’altro Sascha Zverev.

Sorteggio abbastanza positivo degli azzurri, parecchi dei quali godono del bye all’esordio. Musetti potrebbe affrontare Landaluce nella sua prima uscita (secondo turno), mentre Darderi potrebbe incrociarsi col beniamino del pubblico Diallo. Pesca sfortunata per Sonego, che debutterà con Griekspoor, ed in caso di vittoria, sfiderà Sascha Zverev.

Gli ottavi teorici

[1] Zverev – Cerúndolo [16]

[12] Tien – Fritz [7]

[5] Shelton – Ruud [9]

[13] Menšík – Medvedev [4]

[3] de Minaur – Vacherot [14]

[11] MUSETTI – Lehečka [8]

[6] COBOLLI – Rublev [10]

[15] Tiafoe – Auger-Aliassime [2]

I primi turni degli italiani

[6] F. Cobolli (ITA) – bye. (R2 contro Hanfmann o un qualificato)[11] L. Musetti (ITA) – bye. (R2 contro Landaluce o un qualificato)

[19] L. Darderi (ITA) – bye. (R2 contro Diallo o un qualificato)

[30] M. Arnaldi (ITA) – bye. (R2 contro Marozsan o un qualificato)

M. Berrettini (ITA) – M. Navone (Possibile R2 contro Vacherot)

M. Bellucci (ITA) – S. Baez (Possibile R2 contro Bergs)

L. Sonego (ITA) – T. Griekspoor (Possibile R2 contro Zverev)

Record del torneo

Maggior numero di titoli in singolare: Ivan Lendl (6)

Campione più anziano: Rafael Nadal, 33 anni , nel 2019

, nel 2019 Campione più giovane: Michael Chang, 18 anni, nel 1990

nel 1990 Campione con il ranking più alto: i numeri 1 del mondo Björn Borg nel 1979, John McEnroe nel 1984-85, Ivan Lendl nel 1987-89, Andre Agassi nel 1995, Roger Federer nel 2004 e nel 2006, Novak Djokovic nel 2011 e nel 2016, e Rafael Nadal nel 2018

nel 1979, nel 1984-85, nel 1987-89, nel 1995, nel 2004 e nel 2006, nel 2011 e nel 2016, e nel 2018 Campione con il ranking più basso: Mikael Pernfors (n. 95) nel 1993

nel 1993 Ultimo campione padrone di casa: Nessuno

Maggior numero di vittorie: Ivan Lendl (57)

Calendario di gioco

Qualificazioni: sabato 1° agosto alle ore 10:30 (16:30 italiane)

Tabellone principale: da domenica 2 agosto a mercoledì 5 agosto alle ore 11:00 e alle ore 19:00. (ore 17; ore 01:00 italiane)

Da giovedì 6 agosto a venerdì 7 agosto alle ore 12:30 e alle ore 19:00. (ore 18:30; ore 01:00 italiane)

Sabato 8 agosto – domenica 9 agosto alle ore 12:30 e alle ore 18:00. (ore 18:30; ore 00:00 italiane)

Lunedì 10 agosto – mercoledì 12 agosto: ore 16:00. (ore 22:00 italiane)

Finale di doppio: giovedì 13 agosto alle ore 17:30. (ore 23:30 italiane)

Finale di singolo: giovedì 13 agosto alle ore 20:00. (ore 02:00 italiane)

Montepremi e punti

Montepremi totale: $9,415,725.

V: $1,151,420 / 1000 punti

F: $612,340 / 650 punti

SF: $340,190 / 400 punti

QF: $193,645 / 200 punti

Ottavi: $105,720 / 100 punti

Terzo turno: $61,865 / 50 punti

Secondo turno: $36,110 / 30 punti

Primo turno: $24,335 / 10 punti