ATP Montreal: Sinner e Djokovic annunciano il forfait

Era attesa a giorni la decisione di Jannik Sinner circa la partecipazione al Masters 1000 di Montreal. È lo stesso torneo canadese ad annunciare che il numero 1 del mondo non prenderà parte all’edizione del 2026. Nello stesso comunicato, è reso noto anche il forfait di Novak Djokovic.

Jannik Sinner and Novak Djokovic have withdrawn from the National Bank Open presented by Rogers.



Félix Auger-Aliassime will be the tournament’s No. 2 seed.



Updated list of players 👉https://t.co/TqFjQbmqA0 — Omnium Banque Nationale (@OBNmontreal) July 24, 2026

Sinner e Djokovic rinunciano al Masters 1000 di Montreal

Il sesto 1000 stagionale va perdendo pezzi, insomma.

Dopo la defezione di Carlos Alcaraz, che non risultava neppure nell’entry list, è toccato a Sinner e Djokovic chiamarsi fuori dal National Bank Open presented by Rogers.

Jannik rinuncia, così, per quel che può contare, a completare il calendario dei Masters.

L’azzurro ha vinto i cinque tornei di questa categoria disputati nel 2026, per un totale di sei 1000 consecutivi, considerando anche il titolo a Parigi di fine 2025. La domanda ricorrente era se Jannik puntasse o meno all’impresa. Certo, dopo aver portato a termine il Career Golden Masters, forse da privilegiare c’è una programmazione oculata che consenta all’altoatesino di presentarsi al meglio agli appuntamenti importanti.

In termini di ranking, Sinner non perderà alcunché, dato che lo scorso anno rinunciò alla partecipazione all’Open del Canada, una competizione che suscita sempre emozioni positive, perché proprio sul cemento nordamericano l’italiano ha vinto il suo primo titolo così prestigioso, seppur a Toronto.

365 giorni dopo, bissato il titolo a Wimbledon, ha optato per la medesima scelta.

Per rivedere il cinque volte campione Slam in campo si deve attendere qualche giorno in più. La marcia di Jannik Sinner ripartirà da Cincinnati.

E sempre in Ohio forse rivedremo all’opera Carlos Alcaraz.