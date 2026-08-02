Il tennis alla conquista di New York: esibizione nell’iconica Grand Ballroom del Waldorf Astoria

Il tennis è uno sport sempre più diffuso a livello mondiale. C’è voglia di tennis in ogni angolo del pianeta, come dimostrano le numerose esibizioni di fine stagione organizzate in luoghi che solitamente non ospitano tornei, ma che fanno regolarmente il pienone di pubblico.

Negli ultimi anni abbiamo visto campi da tennis venire temporaneamente installati nelle location più disparate e al contempo iconiche. Come dimenticare l’UTS di Mouratoglou, capace di portare il suo torneo all’interno dell’anfiteatro romano di Nîmes o il campo allestito nello splendido scenario di Piazza del Popolo durante gli Internazionali BNL d’Italia? Senza tralasciare quanto fatto nel 2018 dagli organizzatori del Tour de France, che allestirono un campo in terra rossa proprio sotto la Tour Eiffel.

Tra i tanti posti in cui era possibile immaginare un campo da tennis, era però difficile pensare a una delle location più iconiche di New York: per una notte, la leggendaria Grand Ballroom del Waldorf Astoria vedrà, infatti, ospitare un campo temporaneo sotto i suoi famosi lampadari di cristallo. Gli scambi dei tennisti ATP e WTA ruberanno così la scena in un luogo nel quale sono stati organizzati numerosi gala ed eventi.

La data da segnare sul calendario per chi potrà assistere a questo particolare evento è il prossimo 27 agosto. L’evento prende il nome di Ballroom Tennis Invitational e sarà una serata di grande tennis in uno scenario inedito, con Tommy Paul, Ben Shelton, Leylah Fernandez e Maria Sakkari che daranno vita a due match d’esibizione per intrattenere il pubblico presente.

Non saranno solamente i campioni del circuito mondiale ad avere l’onore di giocare sotto i soffitti affrescati della struttura. Durante la giornata, dalle ore 9:00 alle 17:00, gli appassionati con un buon budget a disposizione potranno prenotare sessioni da 90 minuti per calpestare uno dei contesti più famosi di Manhattan.

A proposito di budget: i biglietti per la serata partono da 1.500 dollari. Per chi opterà per l’acquisto dei pacchetti serali, vedrà incluso nel prezzo del biglietto cibo gourmet, open bar con champagne e cocktail, meet-and-greet con i giocatori, merchandising esclusivo e molto altro.

L’evento segna anche il lancio del Waldorf Astoria Racquet Club, un nuovo programma di lusso incentrato su esperienze esclusive di tennis e padel presso le strutture Waldorf Astoria in tutto il mondo.

L’iniziativa avrà inoltre un fine benefico: il 5% del ricavato netto sarà devoluto all’associazione Big Brothers Big Sisters of America.