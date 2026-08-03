ATP Montreal: nella prima giornata vince la pioggia

MONTREAL – Dopo poco più di due ore, la giornata di tennis che inaugurava il National Bank Open 2026 è stata interrotta dalla pioggia, e salvo una breve ripresa del gioco nel pomeriggio, è stata dichiarata conclusa prima delle 18.

Solo Jaume Munar (7-6 6-3 a Hijikata) e Juncheng Shang (6-3 6-3 a Vallejo) hanno concluso le loro partite.

Matteo Berrettini, che avrebbe dovuto affrontare Mariano Navone nel secondo match sul centrale (dove Kovacevic e Borges hanno smesso di giocare sul punteggio di un set pari), andrà in campo lunedì, ancora non si sa su che campo e a che ora, considerato anche che le previsioni del tempo non sono straordinarie neppure per la seconda giornata.

Completamente cancellata la sessione serale, per la quale tutti i biglietti saranno rimborsati. La sessione diurna invece, siccome ha visto più di 90 minuti di gioco, verrà considerata come completata e nessun rimborso verrà dato agli spettatori.