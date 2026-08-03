Video Close Call: in diretta da Montreal, Ubitennis risponde alle domande dei lettori Vanni Gibertini e Luca Baldissera tutti i giorni in diretta dal National Bank Open di Montreal con gli ultimi retroscena Ultimo aggiornamento: 03/08/2026 18:37 Di Vanni Gibertini Pubblicato il 03/08/2026 Riproduzione riservata © Tabelloni ATP / WTA | Rassegna Stampa | ⚠️ Iscriviti a Warning | Commenta l'articolo TAGGED:ATP Montreal 2026Close Callflash Leave a comment Ultimi articoli Il grande tennis torna a Firenze! Ad ottobre ci sarà un Challenger in Toscana Challenger US Open, il tennis per pochi: quasi 21.000 dollari per la finale maschile US Open Sinner verso Cincinnati tra controlli medici e video virali. L’insegnante di guida: “Venisse bocciato la quinta volta…” Italiani Caso Vondrousova, la sentenza completa: il perché dei quattro anni di squalifica Focus