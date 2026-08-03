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Close Call: in diretta da Montreal, Ubitennis risponde alle domande dei lettori

Vanni Gibertini e Luca Baldissera tutti i giorni in diretta dal National Bank Open di Montreal con gli ultimi retroscena

Di Vanni Gibertini
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