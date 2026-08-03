Italiani in campo lunedì 3 agosto: Berrettini, Sonego, Bellucci e Cocciaretto. A che ora e dove vederli

Day 1 del National Bank Open 2026 presented by Rogers condizionato dalla pioggia, più a Montreal che a Toronto, e che ha costretto gli organizzatori a rivoluzionare il programma. Saranno quattro gli italiani impegnati tra la serata e la nottata (in Canada sono sei ore indietro) e si partirà con Matteo Berrettini, che alle ore 17:00 aprirà l’order of play sul Rogers Court contro Mariano Navone. 3-0 i precedenti a favore di ‘The Hammer’ che ha vinto a Marrakech nel 2024, a Montecarlo nel 2025 e al Challenger di Cagliari ad aprile. Primo testa a testa, invece, tra Elisabetta Cocciaretto e Talia Gibson, che dovrebbero scendere in campo sul Court 1 verso le 18:30 (secondo match dopo Alina Korneeva-Polina Kudermetova).

Sebastian Baez e Mattia Bellucci si affronteranno per la prima volta in carriera sul Court 2 del National Bank Open 2026 presented by Rogers di Montreal verso le ore 21:30 (quarto match dopo Jacob Fearnley-Adrian Mannarino). Si chiuderà poi con Lorenzo Sonego, opposto a Tallon Griekspoor nell’ultimo incontro sul Court 5 (ore 23:45 circa al termine di Giovanni Mpetshi Perricard-Botic van de Zandschulp): 2-0 a favore di ‘Sonny’ che ha vinto a Parigi nel 2022 e proprio a Montreal nel 2024.

Dove vedere i match degli azzurri

Per seguire gli italiani impegnati in campo a Montreal, i canali di riferimento sono quelli di Sky Sport, mentre per chi volesse affidarsi allo streaming c’è NOW. Per quanto riguarda le donne, impegnate a Toronto, oltre a Sky c’è anche la possibilità di vederle in chiaro su SuperTennis.

Italiani in campo lunedì 3 agosto