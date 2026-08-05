ATP Montreal: Diallo si ritira, via libera per un buon Darderi

Da Montreal, Vanni Gibertini

[19] L. Darderi b. [WC] G. Diallo 6-4 2-3 rit.

Si chiude prematuramente l’incontro d’esordio di Luciano Darderi al National Bank Open di Montreal. Il suo avversario Gabriel Diallo, nativo di Montreal e già nei Top 40 lo scorso anno, ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di un infortunio arrivato al quinto game del secondo set durante una ricaduta dal servizio.

In ogni modo nei 63 minuti di partita disputati fino a quel momento, Darderi ha messo in mostra una buona condizione e un buon feeling sul cemento, nonostante i pochi “chilometri” messi sotto le scarpe su questa superficie. Buona performance al servizio e molto efficace in risposta, Darderi ha sempre condotto il gioco dall’inizio fino alla precipitosa fine dell’incontro.

Primo set – Un solo break

Darderi parte di gran carriera imponendo il suo ritmo da fondocampo. È abbastanza chiaro che il suo braccio non gli fa più male perché picchia come un fabbro e spinge Diallo dietro la linea di fondo. Trova il break immediatamente al terzo game, ancora prima che il canadese possa mettersi a suo agio sul Centrale pieno in ogni ordine di posti in una splendida serata estiva di Montreal.

Diallo trova qualche bell’affondo, ma la potenza del palleggio di Darderi è difficile da gestire. Sul 3-4 riesce a trovare lo 0-30 figlio di un bel rovescio lungolinea, ma l’italo-argentino non si scompone, fa lavorare la prima e il dirittone e con quattro punti consecutivi di porta sul 5-3. Al servizio per il set Darderi deve ancora una volta recuperare da 15-30, ma una mazzata di diritto anomalo e una bella prima di servizio gli confezionano il set dopo 37 minuti di gioco.

Secondo set – Diallo in lacrime

La sconfitta del giocatore di casa nel primo parziale convince molti spettatori, visto la serata feriale, di raggiungere il parcheggio o la stazione della metropolitana per tornare a casa, e quando il gioco riprende gli spalti sono pieni solo per metà. Il primo game vede una chance per Luciano di andare subito avanti di un break, ma la sua risposta di rovescio finisce in corridoio e Diallo tiene il servizio. Passano pochi minuti e il match ha un epilogo precipitoso e triste: sul 2-2 40-40, Diallo serve un ace, ma nell’atterrare sulla gamba sinistra (già protetta da un tutore) sente una fitta sopra il ginocchio e inizia a zoppicare.

Il canadese riesce a terminare il game, ma il match dura solo qualche altro punto: nel game successivo Diallo si piega in due tenendosi la gamba ed è costretto a ritirarsi dal match, lasciando l’IGA Stadium in lacrime confortato dal suo pubblico.

Luciano Darderi e Gabriel Diallo – Montreal 2026 (foto screenshot)

“Avevo sentito un dolore alla gamba che era diventato sempre più forte nel corso del match, anche se comunque perfettamente gestibile – ha poi spiegato Diallo dopo il match – Avevo chiamato il fisioterapista al cambio di campo precedente per vedere di poter fare qualcosa, ma poi sul quel servizio il dolore è diventato troppo acuto per permettermi di continuare.”

Match inedito con Shang

Il prossimo avversario per Darderi sarà Junchen Shang, cinese classe 2005, che a sorpresa ha eliminato la testa di serie n. 10 Andrey Rublev dopo aver annullato ben cinque match point nel terzo set (nel quale Rublev era in vantaggio 5-2). Tra i due nessun confronto diretto.