Video Close Call, in diretta da Montreal: italiani in difficoltà Vanni Gibertini e Luca Baldissera rispondono alle domande degli appassionati in diretta dal National Bank Open di Montreal Ultimo aggiornamento: 05/08/2026 18:29 Di Vanni Gibertini Pubblicato il 05/08/2026 Riproduzione riservata © Tabelloni ATP / WTA | Rassegna Stampa | ⚠️ Iscriviti a Warning | Commenta l'articolo TAGGED:ATP Montreal 2026Close Callflash Leave a comment Ultimi articoli WTA Ventures sceglie IMG come partner per la produzione televisiva WTA Australian Open 2027, torna il 1 Point Slam: un solo punto può valere un milione Australian Open Waiting for Carlos: Alcaraz salta Cincinnati, New York resta appesa a un filo Personaggi WTA Toronto: rientro vincente per Sabalenka. Bartunkova regola Tauson, bene Kalinskaya WTA