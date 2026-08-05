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Close Call, in diretta da Montreal: italiani in difficoltà

Vanni Gibertini e Luca Baldissera rispondono alle domande degli appassionati in diretta dal National Bank Open di Montreal

Di Vanni Gibertini
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