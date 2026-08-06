WTA Toronto: Noskova, il post-Wimbledon è traumatico. Eala continua a vincere

Si sono completate nella notte tutte le sfide di secondo turno del WTA 1000 National Bank Open di Toronto. Diversi i pronostici rispettati, ma non sono mancate le sorprese, come l’uscita anzitempo della testa di serie n.6 nonchè campionessa di Wimbledon Linda Noskova, per mano della statunitense McNally, e quello della n.22 Krejcikova, sconfitta dalla russa Liudmilla Samsonova.

[25] A. Eala b. A. Parks 6-1 4-6 6-2

La testa di serie n. 25 Alexandra Eala ha sconfitto l’americana Alycia Parks in tre set con il punteggio di 6-1 4-6 6-2, qualificandosi per il terzo turno del National Bank Open di Toronto. Reduce dalla conquista del suo primo titolo in singolare nel circuito al Mubadala Citi DC Open di Washington, la ventenne filippina ha dominato il primo set, vincendo cinque giochi consecutivi dall’1-1 fino al 6-1. Non ha concesso alcuna palla break al servizio e ha messo costantemente sotto pressione Parks da fondo campo. Parks poi ha reagito nel secondo set, superando due complicati turni di battuta nelle fasi iniziali e annullando quattro palle break per portarsi sul 3-2. Successivamente ha strappato il servizio nel decimo gioco, chiudendo il set 6-4 e portando la sfida al terzo e decisivo parziale. Dopo uno scambio di break nelle prime fasi del terzo set, Eala ha ottenuto il break decisivo nel quinto gioco, salendo sul 3-2. Da quel momento ha mantenuto il controllo, vincendo i tre giochi successivi e chiudendo l’incontro in 1 ora e 51 minuti.

Eala ha creato molte più occasioni in risposta, procurandosi 14 palle break e trasformandone cinque. Parks, invece, ha avuto soltanto due opportunità di break, sfruttandole entrambe. La filippina centra la 17esima vittoria in carriera in un torneo WTA 1000 e l’11esima a questo livello nel 2025. Nel prossimo turno Eala affronterà per la prima volta in carriera l’americana Caty McNally.

C. McNally b. [6] L. Noskova 7-6 (5) 6-1

McNally si è qualificata agli ottavi di Toronto battendo la campionessa in carica di Wimbledon Linda Noskova con il punteggio di 7-6(5), 6-1. Un match in cui l’americana ha dovuto rincorrere nel primo set, recuperando da uno svantaggio di 5-1. McNally ha dovuto annullare anche due set point prima di vincere 12 degli ultimi 14 giochi dell’incontro, con i due contro break nel settimo e nono game. Il tie-break è stato ben gestito dall’americana, sfruttando una Noskova molto fallosa, specie al servizio. Poi, nella ripresa, McNally ha dilagato, strappando il servizio alla tennista ceca nel secondo game, e chiudendo i conti con il break sul 4-1. Per McNally si tratta della seconda vittoria in carriera contro una giocatrice della top 10 e della 22esima vittoria stagionale a livello WTA. Per Linda, alla prima partita dopo il trionfo a Wimbledon, è un risveglio traumatico: servirà crescere di condizione in vista del prosieguo della stagione nordamericana.

[11] N. Osaka b. P. Udvardy 6-3 6-2

La finalista dello scorso anno, Naomi Osaka, ha brillato nell’esordio a Toronto, confermando di essere una seria candidata al titolo. La giapponese ha superato Panna Udvardy con il punteggio di 6-2 6-4 in 1 ora e 13 minuti, qualificandosi così per il terzo turno del National Bank Open. Il successo prolunga l’ottimo momento di Osaka sul cemento: nelle ultime 10 partite disputate su questa superficie, la giapponese ne ha vinte sette.

La nipponica ha fatto il suo, mantenendo alti i giri del motore al servizio e imponendo il suo ritmo sulla partita contro una inerme Udvardy. Due break nel primo set e due nel secondo – nonostante un contro break della tennista ungherese – sono bastati per avere ragioni sulla n.76 WTA. Al prossimo turno per Osaka ci sarà la 20esima testa di serie Elise Mertens.

L. Samsonova b. [22] B. Krejcikova 6-1 7-5

Liudmila Samsonova ha eliminato la testa di serie n. 22 Barbora Krejcikova a Toronto, imponendosi in due set, per 6-1 7-5 in 1 ora e 37 minuti. Nel primo set a fare la differenza sono stati i rispettivi servizi: quello della tennista russa è stato pressoché perfetto, mentre quello della ceca un mezzo disastro, specie con la seconda di servizio davvero troppo fiacca. Così Samsonova ne approfitta per portarsi in vantaggio grazie al break nel secondo game, consolidato poi con quello nel sesto, valido per chiudere il primo parziale. Poi, nella ripresa, la tennista russa recupera da uno svantaggio di 4-1, annullando anche tre palle break sull’1-4, prima di infilare un parziale di sei giochi a 1 che la proiettano al terzo turno del 1000 canadese, dove affronterà Maya Joint.