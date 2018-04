WTA Lugano: Giorgi stoppata dalla pioggia, Mladenovic KO

Camila inizia il suo match ma viene sospesa dopo 5 game. Cadono le teste di serie: Mladenovic (infortunio alla schiena), Kuznetsova e Kontaveit

Il cielo oggi ha concesso una tregua agli organizzatori del funestato torneo svizzero di Lugano e finalmente si è riuscito a completare il primo turno, oltre ad un incontro del secondo turno; certo il clima umido e freddo non sono condizioni ideali per giocare a tennis, ma dobbiamo accontentarci di quello che ci viene concesso. Ad inizio giornata subito una sorpresa, poiché è uscita di scena Anett Kontaveit, numero 4 del seeding, estromessa da Vera Lapko, proveniente dalle qualificazioni e numero 130 in classifica mondiale. La diciannovenne di Minsk ha ceduto il primo set per 6-3, ma è riuscita completamente a ribaltare l’esito dell’incontro, aggiudicandosi le successive frazioni con il punteggio di 6-4 6-3. Sul suo cammino troverà Danka Kovinic, numero 124 in classifica proveniente dalle qualificazioni, uscita vincitrice al termine del terzo set contro la svizzera Viktorija Golubic, numero 107 nel ranking.

Al rientro posticipato nel circuito non finisce nel migliore dei modi il completamento della sfida sospesa per Svetlana Kuznetsova, accreditata della tds n. 5 grazie ad una wild card. La nativa di San Pietroburgo non è riuscita a sbrogliare al terzo set la matassa che la vedeva opposta a Mona Barthel, numero 68 mondiale. La tedesca ha incamerato la partita finale con il punteggio di 6-4, vincendo per la prima volta in 4 confronti diretti contro Kuznetsova. Affronterà al prossimo turno Vekic. Altra giocatrice appena rientrata nel circuito è Laura Siegemund, scivolata al numero 97 del mondo dopo il grave infortunio della passata stagione, che è costretta al ritiro nel corso del secondo set contro Kathinka Von Deichmann. La tennista del Liechtenstein aveva conquistato il primo parziale al tie-break. Ad affrontarla al secondo turno sarà Tamara Korpatsch, numero 176 WTA e giustiziera di Kristina Mladenovic, numero 1 del seeding. La francese nelle condizioni odierne non è sembrata a suo agio, perdendo il primo parziale al tie-break e richiedendo più volte l’intervento del medico per un infortunio alla schiena, prima di ritirarsi sul punteggio di 3-2 a favore della tedesca di Amburgo nella seconda partita. Semplice il successo di Aryna Sabalenka su Polona Hercog. La diciannovenne bielorussa ha fatto suo il match con il punteggio di 6-3 6-1, attendendo la sua prossima avversaria derivante dall’ultimo incontro in programma, che vede per i colori azzurri in campo Camila Giorgi contro Alison Van Uytvanck, numero 9 del seeding. Tra le due vi era un solo precedente disputato a Miami nel 2015 e vinto dalla nostra connazionale; purtroppo però sul risultato di 3-2 nel primo parziale in favore di Camila l’arbitro sospende le operazioni visto l’imminente pioggia in arrivo. Si andrà avanti domani.

Risultati:

Primo turno

[Q] T. Korpatsch b. [1] K. Mladenovic 7-6(5) 3-2 rit.

[Q] K. Von Deichmann b. L. Siegemund 7-6(5) 2-3 rit.

[WC] S. Voegele b. [LL] M. Frech 6-3 6-3

K. Flipkens b. C. Witthoeft 1-6 6-4 6-3

[Q] D. Kovinic b. V. Golubic 7-6(6) 3-6 6-4

[Q] V. Lapko b. [4] A. Kontaveit 3-6 6-4 6-3

M. Barthel b. [5/WC] S. Kuznetsova 4-6 6-3 6-4

Secondo turno

A. Sabalenka b. P. Hercog 6-3 6-1

A. Van Uytvanck vs C. Giorgi 2-3 sospesa

