Challenger Francavilla: prima finale per Quinzi, oggi contro Ruud

L'azzurro, entrato come wild card, si libera anche dell’olandese Griekspoor in due comodi set. Se la vedrà contro la promessa norvegese Casper Ruud

Gianluigi Quinzi continua nella sua settimana perfetta. Protagonista di una stagione balbettante, iniziata bene con la vittoria di un ITF da $25k in Turchia e poi proseguita con qualche fastidio muscolare e con sconfitte nelle qualificazioni di Challenger, Quinzi è riuscito in questa settimana a esprimere una solidità mentale e tattica che poche volte gli era appartenuta in passato. Dopo aver sconfitto De Loore, Vanni e Pellegrino, il marchigiano ha sconfitto ieri in due set netti l’olandese Tailon Griekspoor, 6-4 6-2.

L’ex numero 1 al mondo junior giocherà quindi oggi pomeriggio la prima finale in carriera nel circuito Challenger, dopo le semifinali perse a Guayaguil (a 17 anni), a Cordenons nel 2016 e a Lisbona lo scorso anno. Se la giocherà contro Casper Ruud, diciannovenne norvegese numero 205 al mondo. Ruud, promessa del tennis norvegese e forse anche mondiale, ha sconfitto De Greef al primo turno, poi Auger-Aliassime, Donati (in tre set estremamente lottati), e infine il qualificato francese Antoine Hoang ieri in semifinale.

Gianluigi ha poco da perdere; le pressioni su di lui sono inevitabilmente calate, a causa della carenza di risultati e dal susseguirsi di infortuni, e anche per merito degli altri giovani italiani che si sono affacciati, o sono in procinto di, alla top 100: Berrettini, Sonego, Travaglia, Napolitano. Con questa finale guadagna 48 punti, sarebbero 80 in caso di vittoria. Fino a dicembre gli restano solo 60 punti da difendere, e la possibilità di costruirsi una classifica più consona al suo livello di gioco. La settimana prossima sarà numero 296 (era 347 questa settimana) in caso di sconfitta e 265 in caso di vittoria. Il suo best ranking è al numero 226.

Negli altri Challenger della settimana, l’indiano Prajnesh Gunneswaran (260 ATP) ha conquistato il ricchissimo torneo di Anning, $150k, sconfiggendo in finale l’egiziano Safwat (229 ATP). Domani l’indiano segnerà il best ranking al numero 176, guadagnando ottantaquattro posizioni in una sola settimana. A Leon, in Messico, se la giocheranno l’australiano John-Patrick Smith (228 ATP) e lo statunitense Christopher Eubanks (246 ATP). Infine, a Tallahassee, sulla terra verde del sud degli States, Noah Rubin (252 ATP) ha già conquistato il titolo, vincendo in finale sull’Aussie Marc Polmans (206 ATP).