Roma, il programma del day 4: apre Fogna-Thiem, Rafa a seguire

Fabio sfida l'austriaco nel match di giornata, poi toccherà a Nadal e in chiusura Zverev-Berrettini. Mentre Dimitrov festeggia un compleanno in salsa giapponese, sul Pietrangeli ci sarà spettacolo: Halep-Osaka, Djokovic, Tsitsi-delPo e Wozniacki

Dopo che la pioggia non ha fatto particolari danni -per fortuna- al programma del martedì, gli Internazionali d’Italia 2018 continuano a registrare gli esordi delle prime teste di serie dei tabelloni. Il programma di domani, 16 maggio, sul Campo Centrale apre coi fuochi d’artificio. All’ora di pranzo andrà in scena la sfida tra Dominic Thiem, finalista a Madrid e unico capace di battere Rafael Nadal su terra negli ultimi dodici mesi, e il nostro Fabio Fognini, che arriva da un’ottima prova al primo turno contro Gael Monfils. Al termine dell’incontro farà il suo esordio nel torneo Rafael Nadal. Lo spagnolo, che guida il seeding, sfiderà Damir Dzumhur, primo ostacolo nella sua corsa all’ottavo titolo a Roma e alla riconquista della prima posizione mondiale. A chiudere il programma diurno sul Centrale, Maria Sharapova incrocerà per la settima volta la racchetta con Dominika Cibulkova, dopo la vittoria più o meno convincente ottenuta contro Barty.

Quando il sole starà ormai salutando la Città Eterna, farà il suo esordio nel torneo anche il campione del Mille di Madrid, Alexander Zverev. Il tedesco dovrà arginare il nostro Matteo Berrettini, che sarà spinto da tutto il pubblico del campo principale per tentare l’impresa. A seguire sarà la volta di Garbine Muguruza, che romperà il ghiaccio nel torneo romano contro Daria Gavrilova. L’effervescente australiana è chiamata a difendere i quarti di finale.

Altrettanto succoso il programma sulla Next Gen Arena, dove apriranno le danze Sloane Stephens e Kaia Kanepi. Non prima di mezzogiorno, scenderanno in campo Grigor Dimitrov e Kei Nishiori in uno degli incontri più interessanti del day 4. Inoltre il bulgaro spegnerà proprio domani 27 candeline. Nel pomeriggio debutterà anche Venus Williams e a seguire tornerà in campo Denis Shapovalov, dopo la vittoria in rimonta ottenuta oggi su Tomas Berdych. Chiuderà il programma il match tra Lucas Pouille e Kyle Edmund.

Pioggia di stelle sul Campo Pietrangeli. Già il match inaugurale, tra Simona Halep, numero uno del mondo, e Naomi Osaka, vale la pena di incollarsi a una poltroncina in prima fila. Al termine dell’attesissimo primo turno tra la rumena e la nipponica, farà il suo debutto Karolina Pliskova contro la greca Sakkari. Sarà poi la volta di Novak Djokovic, che torna protagonista in mezzo alle statue del Pietrangeli, contro Basilashvili. A seguire l’eleganza di Stefanos Tsitsipas incontrerà la forza bruta di Juan Martin del Potro, prima di finire in bellezza con l’esordio di Caroline Wozniacki.

Debutteranno nel torneo anche i big server John Isner e Kevin Anderson, fresco semifinalista sulla terra madrilena e torneranno in campo anche Pablo Carreno Busta e Diego Schwartzman, impegnati tutti di seguito sul campo numero 1. Al femminile, sono state dirottate sul campo 2 Madison Keys, finalista qui nel 2013, e Angelique Kerber, mentre Konta e Kasatkina giocheranno rispettivamente sul campo 3 e 4.

CENTRALE – ore 12.00

Fabio Fognini VS (6) Dominic Thiem

(1) Rafael Nadal VS Damir Dzumhur

Dominika Cibulkova VS Maria Sharapova

Non prima delle 19.30

(WC) Matteo Berrettini VS (2) Alexander Zverev

Non prima delle 21.00

(3) Garbiñe Muguruza VS Daria Gavrilova

NEXT GEN ARENA – ore 11.00

(9) Sloane Stephens VS (Q) Kaia Kanepi

(3) Grigor Dimitrov VS Kei Nishikori

(8) Venus Williams VS Elena Vesnina

Robin Haase VS Denis Shapovalov

Non prima delle 19.00

Lucas Pouille VS Kyle Edmund

PIETRANGELI – ore 11.00

Simona Halep VS Naomi Osaka

(6) Karolina Pliskova VS Maria Sakkari

(11) Novak Djokovic VS (Q) Nikoloz Basilashvili

(5) Juan Martin del Potro VS (Q) Stefanos Tsitsipas

Non prima delle 18.00

(Q) Alison Van Uytvanck VS (2) Caroline Wozniacki

CAMPO 1 – ore 11.00

Albert Ramos-Vinolas VS (8) John Isner

Steve Johnson VS (10) Pablo Carreno Busta

(7) Kevin Anderson VS Aljaz Bedene

(14) Diego Schwartzman VS Benoit Paire

Timea Babos VS (7) Caroline Garcia

CAMPO 2 – ore 11.00

(Q) Donna Vekic VS (13) Madison Keys

Irina-Camelia Begu VS (11) Angelique Kerber

CAMPO 3 –

Non prima delle 14.00

Johanna Konta VS (Q) Su-Wei Hsieh

CAMPO 4 -ore 11.00

(14) Daria Kasatkina VS (Q) Danielle Collins

Svetlana Kuznetsova VS Anett Kontaveit

(15) Anastasija Sevastova VS (LL) Aleksandra Krunic