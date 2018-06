Zverev, sei grande: primo quarto col terzo quinto

PARIGI - Terza vittoria consecutiva al quinto set per Sascha. Battuto Khachanov. Nel suo primo quarto a livello Slam attende Thiem o Nishikori

Segui con noi la giornata live

[2] A. Zverev b. K. Khachanov 4-6 7-6(4) 2-6 6-3 6-3 (da Parigi, il nostro inviato)

Come dice Rafa Nadal, uno che da queste parti qualcosina ha vinto, “negli Slam conta solo vincere, non importa come”. E dunque alla fine, ha ancora una volta ragione Sascha Zverev, che per la terza volta di fila la spunta al quinto set e sempre recuperando da una situazione di due set a uno sotto. Il tedesco centra così il primo quarto di finale in uno Slam, il più giovane a farlo a Parigi dai tempi di del Potro 2009, settimo del suo paese (l’ultimo Tommy Haas cinque anni fa). Lo fa al termine dell’ennesima maratona, nella quale ha alternato buone cose a errori sciagurati e scelte tattiche discutibili.

(cronaca in aggiornamento)

Il tabellone maschile