ATP Challenger: Vanni in semifinale a Orleans, al via la Firenze Cup

L'azzurro sfiderà il giovane transalpino Antoine Hoang. In Toscana tutto pronto per la Firenze Cup-Toscana Aeroporti: da oggi in campo le qualificazioni

La stagione sul cemento indoor europeo arriva con qualche settimana di anticipo nel circuito Challenger e a Orleans si disputa uno dei tornei più ricchi di questa categoria (€127.000+H di montepremi). Gli organizzatori, dopo il forfait di Tsonga che a causa di un problema addominale ha deciso di non partecipare, sono comunque riusciti a rendere alto l’interesse per il pubblico e ben due wild card sono giunte fino alle semifinali. Per quanto riguarda la prima si tratta del 22enne transalpino Antoine Hoang che da numero 193 del mondo ha raggiunto la quarta semifinale della sua stagione a livello Challenger, senza tuttavia averne ancora vinta una, e toccherà a Luca Vanni fare di tutto affinché le cose continuino ad andare in questa maniera. Il tennista azzurro infatti, dopo aver disputato la settimana scorsa il torneo ATP di San Pietroburbo, è presente in Francia e si appresta a giocare contro il francese (di 11 anni più giovane) per la prima volta. Dall’altra parte del tabellone ad aver ricevuto una wild card è la testa di serie n. 2 Aljaz Bedene il quale, da n. 78 del mondo, è il favorito per la vittoria finale anche se il 31enne francese Kenny De Schepper, che vanta un best ranking alla posizione n. 62, venderà cara la pelle.

L’altro torneo Challenger che si sta disputando in questi giorni è quello di Tiburon, California ($100.000) ed entrambe le semifinali sono state raggiunte da un tennista statunitense under-22. Nel primo caso si tratta del 20enne Michael Mmoh, 108 del mondo, il quale se la vedrà con l’australiano James Duckworth (26 anni, n. 289) mentre dall’altra parte c’è Noah Rubin, 138 del mondo, che affronterà l’infaticabile Marcel Granollers (32 anni, n. 104).

ATP Challenger Firenze (Firenze Tennis Cup, terra rossa, €64,000)

Il tabellone delle qualificazioni

Questa settimana, come accade davvero di rado durante l’anno, non si disputano tornei Challenger in Italia ma a porvi rimedio a partire da lunedì prossimo ci ha pensato il Circolo Tennis Firenze, che dopo 24 anni di assenza torna a riaprire i propri campi ai tennisti professionisti con la prima edizione della Firenze Cup-Toscana Aeroporti (€64.000). Già da oggi tuttavia sarà possibile assistere ai match di qualificazione e nel tabellone da 32 posti sono presenti 13 italiani. I match si svolgeranno su quattro campi e i primi a giocare sul centrale saranno la testa di serie n. 1, l’olandese Jelle Sels, opposto al bosniaco Nerman Fatic; successivamente ci sarà un monopolio azzurro che prevede tre derby italiani con quello più interessante che vede coinvolto il 23enne Gianluca Mager opposto alla wild card riservata al tesserato del CT Firenze Daniele Capecchi. Altro tennista da tenere d’occhio è lo spagnolo Nicola Kuhn, classe 2000 che ha già esordito nel circuito maggiore ma fatica a trovare continuità.

L’orario di gioco di sabato 29 settembre