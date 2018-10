Il prestigio di Fantinel al servizio del grande tennis

Da piccola azienda vinicola familiare a marchio di prestigio internazionale dopo tre generazioni, Fantinel è sponsor ufficiale della Firenze Tennis Cup che si gioca questa settimana

La storia, l’Azienda

Un uomo dal sorriso radioso che venerava la buona tavola e che ne fece la ragione della propria vita. E nel tanto festoso corteo del gusto, il vino sedeva sul trono regale. Ristoratore e albergatore nell’alto Friuli, Paron Mario presto intuì che la sua missione era emozionare le persone con il suo amore speciale per il vino e che per farlo davvero il vino doveva produrlo con le proprie mani. Il 1969 fu l’anno in cui acquisì i primi vigneti nel Collio, l’anno in cui la grande avventura ebbe inizio.

Un’avventura avvincente che vide poco dopo diventare protagonisti i figli Luciano, Gianfranco e Loris. I tre fecero virtù degli insegnamenti del padre, imparando a toccare e sentire la terra, assecondare lo scorrere del tempo e delle stagioni, assaggiare i chicchi d’uva e scorgerne all’interno il segreto di un piccolo grande miracolo. Così negli anni a venire le terre di proprietà della famiglia aumentarono e tanti sogni divennero realtà.

Quella piccola azienda agricola oggi, con la terza generazione rappresentata da Marco, Stefano e Mariaelena, si è trasformata in una cantina dal prestigio internazionale, ambasciatrice dell’arte vitivinicola friulana nel mondo. Ma le origini non si dimenticano e, soprattutto, la fiamma della passione è sempre più viva.

C’era una volta un uomo, primo eroe ed autore di una favola, che scrisse la prima pagina firmandola con un’impronta indelebile. È da assaporare con estasi questo libro intitolato “Fantinel”.

Fantinel e Firenze Tennis CUP

Presente in numerosi eventi internazionali di rilievo, Fantinel trova anche nei grandi appuntamenti sportivi il momento ideale per proporre il proprio prodotto nelle atmosfere più adatte. E’ il caso di “FIRENZE TENNIS CUP” il torneo ATP nel quale Fantinel ha voluto essere presente per condividere i valori e il fascino delle grandi sfide sulla terra rossa.