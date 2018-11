Mondo Futures: Bonadio concede il bis

L'italiano vince il secondo torneo consecutivo, questa volta a Santa Margherita di Pula. Unico successo azzurro della settimana

IL PUNTO SUGLI ITALIANI

Per la seconda settimana consecutiva, Riccardo Bonadio torna a casa con un trofeo. L’italiano ha conquistato il terzo titolo dell’anno (settimo della carriera), eliminando in finale a Santa Margherita di Pula il brasiliano Jordan Correia col punteggio di 6-2 7-5. Dopo la tripletta sfiorata della settimana scorsa, Bonadio è stato l’unico italiano non solo a vincere, ma anche a raggiungere una finale nei vari tornei appena conclusi. Peccato per Fabrizio Ornago, prima testa di serie a Birmingham, sconfitto nei quarti di finale dal futuro vincitore Ricardo Rodriguez al termine di un match molto lottato.

IL RESTO DELLA SETTIMANA IN PILLOLE

Quattro i “profeti in patria” di questa settimana: il nostro Riccardo Bonadio a Santa Margherita di Pula, Tomas Machac in Repubblica Ceca, Joao Souza in Brasile e Hernan Casanova in Argentina. Primo successo per Aidan McHugh e Tomas Machac, che in virtù dei loro diciotto anni sono anche i più giovani vincitori della settimana. Il giocatore più vecchio a chiudere imbattuto è stato invece il 33enne Konstantin Kravchuk.

TUTTI I CAMPIONI TORNEO PER TORNEO

Birmingham, USA F29 – $15,000 Clay

Ricardo RODRIGUEZ (VEN) b. Strong KIRCHHEIMER (USA) 7-6(6) 6-4

Nonthaburi, Thailandia F7 – $25,000 Hard

Konstantin KRAVCHUK (RUS) b. Min-Kyu SONG (KOR) 6-3 6-3

Sharm El Sheikh, Egitto F25 – $15,000 Hard

Alexander ZHURBIN (RUS) b. Karim-Mohamed MAAMOUN (EGY) 7-6(3) 6-2

Tay Ninh, Vietnam F5 – $25,000 Hard

Roman SAFIULLIN (RUS) b. Nam Hoang LY (VIE) 7-6(5) 6-4

Monastir, Tunisia F38 – $ 15,000 Hard

Geoffrey BLANCANEAUX (FRA) b. Ronan JONCOUR (FRA) 6-0 6-1

Meshref, Kuwait F1 – $ 15,000 Hard

Aidan MCHUGH (GBR) b. Alec ADAMSON (USA) 6-2 6-7(3) 6-2

Santa Margherita di Pula, Italia F34 – $25,000 Clay

Riccardo BONADIO (ITA) b. Jordan CORREIA (BRA) 6-2 7-5

Antalya, Turchia F34 – $15,000 Clay

Javier BARRANCO COSANO (ESP) b. Peter NAGY (HUN) 6-4 6-1

Opava, Repubblica Ceca F8 – $ 15,000 Carpet

Tomas MACHAC (CZE) b. Filip DUDA (CZE) 7-6(6) 7-5

Heraklion, Grecia F6 – $ 15,000 Hard

Baptiste CREPATTE (FRA) b. George LOFFHAGEN (GBR) 7-5 6-4

Sao Carlos, Brasile F7 – $15,000 Clay

Joao SOUZA (BRA) b. Felipe MELIGENI RODRIGUES ALVES (BRA) 6-3 6-3

Tartu, Estonia F2 – $15,000 Carpet

Vladyslav MANAFOV (UKR) b. Martins PODZUS (LAT) 7-5 6-3

Corrientes, Argentina F7 – $15,000 Clay

Hernan CASANOVA (ARG) b. Manuel PENA LOPEZ (ARG) 6-4 7-5