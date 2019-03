A Indian Wells salta la sfida Djokovic contro Kyrgios

[1]N.Djokovic b. [Q]B.Fratangelo 7-6(5) 6-2

da Indian Wells, il nostro inviato

Inaugura la “serata dei numeri uno” sul centrale di Indian Wells Novak Djokovic, opposto al qualificato statunitense Bjorn Fratangelo (127 ATP). La serata è molto fresca, però almeno il vento di ieri è definitivamente sparito. Bjorn è il tipico prodotto della scuola tennistica USA, costruito sul cemento, con gioco basato su servizio e spinta da fondocampo, in particolare col dritto anomalo che tira da ogni posizione di campo, anche se in effetti anche dal lato sinistro non è male per nulla, anzi. Nole lo aveva battuto una volta proprio qui nel 2016, match finito 2-6 6-1 6-2, posso quindi immaginare che il serbo scenda in campo con attenzione.



I primi game sono regolari, poi sul 2-2 Bjorn, che spesso cerca di variare con lo slice di rovescio per non dare troppo ritmo a Djokovic, azzecca un paio di belle rasoiate, destabilizza Nole, e lo brekka. Non solo, nel game successivo annulla due occasioni di controbreak, e poi si porta avanti il vantaggio fino al 5-3, e poi 5-4 e battuta. A questo punto, un po’ Fratangelo si rende conto di star servendo per il primo set contro un fenomeno numero uno del mondo, un po’ Djokovic si ricorda di essere il suddetto fenomeno, e il controbreak è praticamente scontato, realizzato dal serbo con un bel recupero in avanti su palla corta. In modo simpatico e sorridente, non polemico come tante altre volte, Nole chiede l’applauso del pubblico (che ovviamente sostiene il ragazzo di casa), e giustamente lo ottiene, scenetta gradevole. Pochi minuti dopo, siamo al tie-break, dove si ripete in piccolo l’andamento del set: Bjorn gioca bene, spara dritti vincenti, va sopra 5-4 e servizio, e poi subisce il rientro del fuoriclasse serbo, che piazza tre punti di fila e chiude il parziale. Per ora, partita divertente e giocata a buon livello, non vedevo Djokovic dal vivo da Melbourne, mi pare che sia abbastanza in palla.

Sfortunatamente per Fratangelo, come spesso avviene in questi casi, dopo un primo set tirato con occasioni sprecate contro un mostro sacro del tennis, il contraccolpo è potente. Subito break per Nole, poi allungo sul 2-0, Madison Keys in tribuna (lei e Bjorn stanno insieme) scuote la testa, anche lei sa benissimo come vanno queste cose. Oltre al calo agonistico dello statunitense arriva, prevedibile anch’esso, l’aumento di intensità di Djokovic, che sta sciogliendo braccio e gambe, il che porta immediatamente Nole a un livello semplicemente troppo superiore all’avversario. Cominciano a fioccare i rovesci vincenti, i recuperi da polipo, i passanti chirurgici, tutto il repertorio ben noto insomma. Bjorn cerca di reagire, mette qualche botta delle sue, ma non è nemmeno lontanamente sufficiente a scalfire il muro che ha davanti. Solo che Djokovic è un muro che però non si limita a respingere tutto, ma restituisce le fucilate con gli interessi. Il doppio fallo che consegna al serbo il 4-1 con doppio break sa di resa, concretizzata poco dopo con il 6-2 finale. Bravo Nole, un buonissimo ingresso nel torneo, lo aspetta Philipp Kohlschreiber, con cui sta sopra 8-1 (il tedesco lo battè una volta 10 anni fa, Roland Garros 2009). Siamo sicuri tutti che non dover affrontare la lotteria rappresentata da Nick Kyrgios a Djokovic non gli dispiaccia affatto.