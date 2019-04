ATP Challenger: Marcora travolto in Francia, finale Krajinovic-Brown

Niente da fare per Roberto Marcora a Sophia Antipolis, il lombardo cede nettamente a Filip Krajinovic 98 posti avanti a lui in classifica (109 vs 207). La partita si è giocata in due tempi di un set ciascuno dopo un’interruzione per pioggia. Senza storia entrambi i parziali con Marcora che ha raccolto due giochi in ciascun parziale per un tempo complessivo di gioco di 1h10.

Il serbo affronterà in finale Dustin Brown che in un derby tedesco ha superato il giovanissimo Rudolf Molleker (classe 2000) in tre set dopo aver perso il primo al tie-break. Dopo 1h30 Brown si è imposto raggiungendo la sua prima finale challenger del 2019

Ad Alicante finale tutta di casa tra Pablo Andujar, prima testa di serie e Pedro Martinez N.12 del seeding e 151 del mondo.

Risultati

Challenger 90 Sophia Antipolis

[5] F. Krajinovic b. R. Marcora 6-2 6-2

D. Brown b. [14] R. Molleker 6-7(1) 6-4 6-2



Challenger 80 Alicante

[1] P. Andujar b. [WC] C. Taberner 6-3 6-3

P. Martinez b. J. Hernandez-Fernandez 7-6(4) 6-2