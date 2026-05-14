Interviste

ATP Roma, Sinner incontra Maldini: lo scambio di battute tra tennis e Champions League

Jannik Sinner e Paolo Maldini si sono incontrati a Roma: non si è parlato di Milan, ma del paragone tra calcio e tennis

Di Niccolò Moretti
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Jannik Sinner - Roma 2026 (foto Francesca Micheli)
Jannik Sinner - Roma 2026 (foto Francesca Micheli)

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Tennis e calcio si sono incrociati al Foro Italico di Roma. Paolo Maldini, leggenda rossonera, ha seguito dagli spalti il match tra Jannik Sinner e Andrey Rublev, valido per i quarti di finale degli Internazionali BNL d’Italia. Al termine dell’incontro, l’ex difensore milanista ha raggiunto negli spogliatoi il numero 1 del mondo, suo grande estimatore e tifoso del Milan, per un saluto e una chiacchierata a tutto campo.

Il dialogo tra i due è scivolato naturalmente sul calcio, partendo dalla finale di Coppa Italia (che su questi internazionali di Roma ha avuto fin qui grande impatto), “L’ho vista in tv”, ha raccontato Sinner, fino ad arrivare alla finale di Champions League tra PSG e Arsenal, in programma a Londra. “Chi la vince?”, ha chiesto Sinner. Maldini, con la lucidità di chi certe notti le conosce bene, ha risposto: “In finale non vince sempre il più forte. L’Arsenal è una squadra solida e può mettere in difficoltà il PSG”.

Sinner ha replicato con un paragone tennistico che ha strappato un sorriso all’ex capitano del Milan: “Anche nel tennis è così. Una finale è sempre diversa, e nei tornei più lunghi, quando si giocano tre set su cinque, cresce la possibilità che vinca il più forte”.

Un incontro breve ma ricco di intesa, tra due fuoriclasse di discipline diverse ma accomunati da un approccio di grande dedizione e serietà allo sport e dall’immancabile passione per i colori rossoneri, oltre che per il tennis.

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