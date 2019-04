A Firenze torna il tennis giovanile. Quello che può portare a Melbourne

UNA LUNGA STORIA – Quarantaquattro anni ma non li dimostra. Tante sono le edizioni, compresa quella di quest’anno, che hanno portato a Firenze giocatori e giocatrici che, in seguito, hanno costruito la storia del tennis mondiale (qui il direttore Scanagatta racconta la storia del circolo e del torneo). Parliamo del torneo internazionale giovanile che, puntualmente, torna al Circolo Tennis Firenze. Dal 15 al 22 aprile, infatti, sui campi in terra rossa del club fiorentino saranno di scena coloro che aspirano a sostituire nel ranking mondiale gli attuali protagonisti del tennis professionistico maschile e femminile.

DA FIRENZE A… MELBOURNE – A trionfare lo scorso anno furono il nostro Lorenzo Musetti al maschile e la danese Clara Tauson al femminile, entrambi capaci di conquistare quest’anno il titolo dell’Australian Open junior. Molte e interessanti le presenze azzurre nei due tabelloni della 44esima edizione, a testimonianza del crescente livello delle racchette italiane in ambito maschile e femminile. Da tenere presenti il romano Flavio Cobolli, vincitore del torneo di doppio la scorsa edizione, il perugino Francesco Passaro, il torinese Filippo Moroni, l’italo-argentino Luciano Darderi che ha optato di giocare per i colori azzurri ed il pesarese Luca Nardi, il più giovane di tutti che, tanto bene, fece lo scorso anno. Al femminile le più accreditate a disputare un buon torneo sono la barlettana Eleonora Alvisi, la triestina Sara Ziodato, la laziale Alice Amendola, la perugina Matilde Paoletti, l’aretina Matilde Mariani e la 15enne bergamasca Lisa Pigato, figlia d’arte.

LA PRESENTAZIONE – La manifestazione è stata presentata mercoledì 10 aprile nella club house del circolo alla presenza del presidente Giorgio Giovannardi, dell’Assessore allo sport Andrea Vannucci, del Consigliere Nazionale FIT Guido Turi, del presidente della federtennis toscana Luigi Brunetti e del Direttore del Torneo Flavio Benvenuti. Il padrone di casa Giovannardi ha aperto i lavori con un doveroso saluto agli intervenuti e ai rappresentanti della stampa presenti in grande numero. “Un ringraziamento va a tutte le componenti che concorrono ad organizzare una manifestazione che tiene vivo l’interesse degli appassionati di questo sport da ben 44 edizioni. Naturalmente un grazie particolare alla Banca Intesa San Paolo che, da anni, è nostro interlocutore privilegiato. Il torneo giovanile è certamente l’orgoglio del nostro circolo. È certamente uno dei più prestigiosi nel panorama internazionale anche grazie alla data mobile legata alla Santa Pasqua”.

La presentazione della 44esima edizione del Torneo Giovanile “Città di Firenze – Trofeo Banca Intesa San Paolo”

UNA GRANDE MANIFESTAZIONE – “Un grande ringraziamento va a tutto l’ambiente del club delle cascine per gli sforzi non solo economici che fa per organizzare l’evento tennistico. Un torneo che annualmente presenta nuovi talenti e spesso si conclude con grandi soddisfazioni per il tennis azzurro. Una grande manifestazione che fa coppia con quello professionistico di settembre organizzato sugli stessi campi. Senza dimenticare quello, altrettanto importante, di luglio che vede scendere in campo i tennisti in carrozzina”.

UN TRIS TUTTO TOSCANO – “L’attività giovanile è molto importante per la nostra regione” – afferma Guido Turi –. “Abbiamo tre tornei, Firenze, Prato e Santa Croce che hanno costruito la storia del tennis giovanile e hanno lanciato tutti i più grandi campioni di questo sport. Il torneo di Firenze è il più anziano e ha segnato le linee guida per altre importanti manifestazioni. Un ringraziamento da parte della Federazione va a tutto l’ambiente del club fiorentino”. Il presidente della Federtennis Toscana Luigi Brunetti afferma che “è un onore per il nostro comitato vedere partire l’attività giovanile internazionale dal club che ha dato i natali alla federazione italiana tennis. Non sempre i futuri campioni hanno fatto bene nei tornei giovanili e spesso, quelli che vincono, poi si perdono per strada. Speriamo che ciò non accada a due autentiche speranze italiane come Lorenzo Musetti, vincitore lo scorso anno, e Jannik Sinner”.

I FAVORITI – Chiusura riservata al direttore del torneo Flavio Benvenuti, che si è soffermato sul fattore tecnico del torneo che si presenta di ottimo livello. “Favoriti dei tabelloni maschile e femminile sono la ceca Kristina Lavickova e l’americano Tyler Zink. Ma siamo ben messi anche come atleti italiani in entrambi i tornei, nella speranza di ripetere i successi degli ultimi anni“. Benvenuti porta all’attenzione la vera novità dell’edizione di quest’anno, rappresentata dall’organizzazione di due tornei di pre-qualificazione, con partecipazione riservata a soli atleti italiani, che daranno il pass a quattro tennisti e quattro tenniste per entrare nei rispettivi tornei di qualificazione.

INFO UTILI – Si comincia sabato 13 aprile e domenica 14 aprile con i tornei di pre-qualificazioni. Lunedì 15 e martedì 16 spazio ai tabelloni cadetti, mentre da mercoledì 17 fino al 22 (lunedì di Pasqua) si gioca per i tornei principali. Il torneo potrà essere seguito via internet sul sito del club: www.ctfirenze.it. Per l’intera durata della manifestazione, le immagini, anche in diretta, potranno essere seguite sul nuovo canale televisivo 196 del digitale terrestre (TeleFirenzeViolaSupersport) e sulla piattaforma You Tube. Per l’intera durata del torneo l’ingresso sarà gratuito.

TUTTE LE WILD CARD

Pre-qualificazioni: Antonio Iaquinto e Federico Scotuzzi al maschile, Benedetta Sensi e Federica Urgesi al femminile.

Qualificazioni: al maschile i quattro vincitori del torneo di pre-qualificazione più Jonas Greif e Stefano D’Agostino. Nel torneo femminile le wild card andranno alle quattro giocatrici vincitrici delle pre-qualificazioni più la giocatrice del club organizzatore Bianca Caselli e Denise.

Main Draw: al maschile sono state assegnate al toscano Francesco Maestrelli, a Giorgio Tabacco, Biagio Grammaticopolo e Leonardo Malgaroli. Al femminile ad Anna Paradisi, Beatrice Ricci, Federica Rossi e Alessandra Simone.

Ufficio stampa 44esima edizione Torneo Giovanile “Città di Firenze”