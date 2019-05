‘Città di Prato’, via al tabellone principale

La giornata madrilena sarà innegabilmente una lunga corsa verso l’evento serale sul Manolo Santana, con il ritorno sulla terra di Roger Federer. Sulla strada dello svizzero, non prima delle 20, Richard Gasquet, battuto 16 volte (l’ultima all’Australian Open) nei 18 precedenti. Scenderanno in campo anche entrambi i numero uno: Novak Djokovic contro Taylor Fritz nel secondo match sul centrale, Naomi Osaka sull’Arantxa Sanchez di fronte alla wild card di casa Sara Sorribes Tormo.

Dopo l’eliminazione subita ieri da Andreas Seppi, debuttano alla Caja Magica gli altri due azzurri nel main draw maschile. Secondo match sul campo 3 per il campione di Montecarlo Fabio Fognini, che all’ultimo Roland Garros ha superato Kyle Edmund nell’unico incrocio tra i due. Campo 4 per Marco Cecchinato, che sogna l’ottavo di finale contro Djokovic: sulla strada del palermitano torna Diego Schwartzman, battuto nettamente a febbraio a Buenos Aires (1-1 l’head to head complessivo).

Il programma completo

Manolo Santana – dalle 12

[3] S. Halep vs J. Konta

[1] N. Djokovic vs [Q] T. Fritz

Non prima delle 16

[WC] D. Ferrer vs R. Bautista Agut

Non prima delle 20

[4] R. Federer vs Gasquet

Non prima delle 21:30

P. Martic vs [4] A. Kerber

Arantxa Sanchez – dalle 12

S. Wawrinka vs [Q] P-H. Herbert

[1] N. Osaka vs [WC] S. Sorribes Tormo

Non prima delle 16

[Q] K. Kozlova vs [5] Ka. Pliskova

[13] B. Coric vs L. Pouille

[Q] R. Opelka vs [5] D. Thie

Stadium 3 – dalle 12

D. Goffin vs M. Fucsovics

[10] F. Fognini vs K. Edmund

[9] M. Cilic vs J-L. Struff

Non prima delle 18

[WC] S. Cirstea vs C. Garcia

D. Vekic vs [Q] Kr. Pliskova

Campo 4 – dalle 12

[Q] A.K Schiedlova vs A. Sasnovich

D. Schwartzman vs [16] M. Cecchinato

J. Chardy vs [Q] A. Ramos-Vinolas (possibile cambio campo)

J. Millman vs S. Johnson

Campo 5 – dalle 12

G. Pella vs [12] D. Medvedev

G. Simon vs [Q] H. Dellien

S. Zheng vs A. Cornet

Campo 6 – dalle 12

A. de Minaur vs [Q] H. Hurkacz

[LL] A. Mannarino vs J. Sousa

