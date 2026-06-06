Roland Garros: Zeballos e Granollers campioni. I numeri uno difendono il titolo, battendo Heliovaara/Patten

[1] M. Granollers/ H. Zeballos b. [2] H. Heliovaara/H. Patten 6-4 6-2

Complicato, talvolta, confermare lo status di numeri uno in una tappa del Grand Slam. Ma Granollers e Zeballos ci sono riusciti in maniera egregia, difendendo il titolo parigino conquistato l’altr’anno. Il longevo duo ha travolto nella finalissima di doppio maschile la coppia n.2 del seed, Heliovaara/Patten, sconfitti col netto score di 6-4 6-2. I maestri delle ultime ATP Finals non sono mai stati davvero in partita nell’atto decisivo del Roland Garros, arrendendosi in meno di un’ora e venti di gioco.

Traguardo straordinario per Marcel Granollers ed Horacio Zeballos, giunti in quel di Parigi, alla sesta finale Slam disputata assieme. Tre secondi posti “amari” (US Open ’19, Wimbledon ’21/’23); poi sono anche arrivate le prime gioie Major – soltanto nel 2025 -, al Roland Garros e a Flushing Meadows. Nella Capitale francese, i due si sono ripetuti, collezionando il terzo Slam in carriera, e il sedicesimo titolo a livello Tour come coppia.

Il Match:

Nella finalissima di doppio maschile del Roland Garros, l’equilibrio regna sovrano solo per pochi minuti. L’irruzione del duo argentino-spagnolo manda fuori giri i numeri due del seeding, che cedono rapidamente il turno di servizio. Granollers e Zeballos hanno approcciato l’atto decisivo con un piglio diverso a dispetto degli avversari, i quali, dopo un lento rodaggio iniziale, s’iscrivono finalmente all’incontro. Controbreak conquistato nel sesto game, ma il feeling di Marcel e Horacio – entrambi in perfetta sintonia – fa ancora la differenza. Heliovaara non incide al servizio, e i due avversari assiedano la rete con guizzi felini. Il finlandese tenta la mossa disperata del passante sulla palla break, ma il navigato Granollers fa buona guardia, mettendo a segno la volée di dritto. Con grande autorità, i numeri 1 mettono la firma sul primo set (6-4), ribadendo la loro superiorità anche nel parziale successivo. La chela mancina di Zeballos (classe 1985) incanta, mettendo quasi in ridicolo gli avversari negli scontri a rete. Esperienza e prontezza di riflessi da campione; Heliovaara e Patten continuano a trovarsi impreparati durante le incursioni dei numeri uno, ai quali riesce davvero tutto in questo sabato parigino. L’argentino fa ancora la differenza, e nello scambio per il doppio break, pizzica appena la riga con uno strettino di rovescio straordinario. Heliovaara getta la racchetta, forse anche la spugna.

Un calo di tensione rimette, in verità, la coppia finnico-britannica in lotta, grazie allo svantaggio dimezzato nel gioco successivo, ma non avrà alcun impatto sui saldi nervi dei numeri uno. Zeballos e Granollers s’impongono con lo score di 6-4 6-2, collezionando il terzo Slam in carriera.