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Roland Garros LIVE: Andreeva-Chwalinska decide chi sarà la nuova campionessa Slam

Segui con noi in diretta da Parigi la finale del singolare femminile del Roland Garros 2026

Di Redazione
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Maja Chwalinska, Mirra Andreeva (IG @wta)
Maja Chwalinska, Mirra Andreeva (IG @wta)

Finale inedita per decidere una campionessa inedita al Roland Garros 2026. La 19enne russa Mirra Andreeva prova a conquistare il suo primo titolo del Grande Slam contro la rivelazione del torneo, la polacca Maja Chwalinska, proveniente dalle qualificazioni e al suo decimo incontro in meno di tre settimane.

Roland Garros: Andreeva e Chwalinska si sfidano per il titolo. Tutto quello che c’è da sapere sulla finale

Roland Garros – Quando le giornate che si credono belle si trasformano in molto meno belle. Arnaldi che jella

18 min ago06/06/2026 15:51

Chwalinska 3-2

La polacca tiene per la prima volta il servizio (per giunta a zero) e passa in vantaggio nel punteggio

20 min ago06/06/2026 15:49

2-2

Continua l’ecatombe di serivizi, Andreeva ricede la battuta, questa volta a 15

25 min ago06/06/2026 15:44

Terzo break: Andreeva 2-1

Ancora nessuna delle due protagoniste ha tenuto la battuta in questa finale. Chwalinska in difficoltà al servizio, non si capisce se per nervi o per altro. non riesce a imporre le sue trame a una Andreeva per ora molto attenta. Dopo le diverse smorzate giocate nel primo game, la polacca non ha più fatto ricorso a questo colpo che è molto importante nel suo repertorio

30 min ago06/06/2026 15:39

Controbreak Chwalinska: 1-1

Impatta subito la ragazza polacca tessendo la sua solita tela di scambi fatti di parabole alte e traiettorie liftate. Andreeva commette tre errori e cede il servizio

35 min ago06/06/2026 15:34

Andreeva 1-0

Il primo game dura 7 minuti: lo vince Andreeva che ottiene il break alla terza opportunità. Chwalinska parte piuttosto tesa e commette un doppio fallo, ma alla fine è stata la spinta di Andreeva dalla parte del rovescio a fare la differenza

49 min ago06/06/2026 15:20

Chwalinska vince il sorteggio

Chwalinska vince il sorteggio e sceglie di servire. Andreeva rimane nella parte del campo alla sinistra del giudice di sedia Arnaud Gabas

51 min ago06/06/2026 15:18

Ingresso in campo

Dopo la cerimonia d’apertura, entrano in campo le due protagoniste. Chwalinska nettamente vincitrice all’applausometro, data anche la presenza di molti tifosi polacchi

1 hr 16 min ago06/06/2026 14:54

Benvenuti alla finale femminile

Mancano circa 5 minuti all’orario d’inizio previsto per la finale femminile tra Chwalinska e Andreeva. Prima dell’incontro ci sarà il consueto spettacolo introduttivo che probabilmente ritarderà l’inizio di circa 15 minuti.

Il tetto al momento è aperto, ma il meteo è incerto, quindi c’è possibilità che almeno parte della finale si giochi a tetto chiuso.

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