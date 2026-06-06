Roland Garros LIVE: Andreeva-Chwalinska decide chi sarà la nuova campionessa Slam

Terzo break: Andreeva 2-1

Ancora nessuna delle due protagoniste ha tenuto la battuta in questa finale. Chwalinska in difficoltà al servizio, non si capisce se per nervi o per altro. non riesce a imporre le sue trame a una Andreeva per ora molto attenta. Dopo le diverse smorzate giocate nel primo game, la polacca non ha più fatto ricorso a questo colpo che è molto importante nel suo repertorio