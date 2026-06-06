Serena Williams in campo anche a Berlino: sullo sfondo c’è Wimbledon

Non solo il Queen’s: Serena Williams ha intenzione di giocare anche a Berlino in questo mese di giugno che vede un clamoroso ritorno alle competizioni della campionessa americana, anche se (per il momento) solo nel doppio. Williams giocherà a Londra la prossima settimana in coppia con la canadese Victoria Mboko; mentre per quanto riguarda Berlino – dal 15 al 21 giugno – la partner è ancora da ufficializzare.

“Ogni torneo che aggiungo al mio programma in questo momento è speciale, e Berlino non fa eccezione – le parole della tennista statunitense – Sono entusiasta di giocare davanti ai tifosi tedeschi e di continuare a costruire il mio slancio durante la stagione sull’erba”. Una dichiarazione che fa presagire quale può essere la reale intenzione della pluricampionessa Slam: un ritorno in campo anche a Wimbledon, torneo che l’ha vista trionfare sette volte in singolare e sei in doppio. Intanto, Serena Williams è già da un paio di giorni a Londra, dove ha iniziato a dividere il campo in allenamento con Mboko.