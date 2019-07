A difesa di Bernard Tomic: sono in pieno accordo con lui e Kyrgios

Ad aprire il terzo turno dei Championships saranno la parte alta del tabellone maschile e quella bassa del draw femminile. Saranno dunque 16 gli incontri della quinta giornata, programmati su sei diversi campi. Si parte alle 12 italiane su quelli secondari, con Wozniacki-Zhang (n.2), Svitolina-Sakkari (n.3), Opelka-Raonic (n.12) e Paire-Vesely (n.18).



Alle 14 scatta il programma del Centre Court (con Anderson-Pella) e del campo numero 1 (Hsieh-Pliskova). A seguire, sul centrale, il match femminile più atteso di giornata, quello tra Vika Azarenka e Simona Halep, e in chiusura la 15enne ‘Coco’ Gauff, opposta a Polona Hercog. Sul Court n.1 invece, il numero 1 del mondo Novak Djokovic sfida Hurkacz e in chiusura di programma occhi puntati su Felix Auger-Alissiame (vs Humbert).



Le attenzioni dei tifosi italiani saranno rivolte verso il campo numero 3, dove in chiusura di giornata (terzo match in programma) Thomas Fabbiano cercherà l’accesso agli ottavi di finale sfidando Fernando Verdasco, reduce dalla maratona del turno precedente contro Kyle Edmund.

Il programma completo (orari italiani)



Centre Court – dalle 14

[4] K. Anderson vs [26] G. Pella

[7] S. Halep vs V. Azarenka

P. Hercog vs [Q] C. Gauff



Court n.1 – dalle 14

[28] S.W. Hsieh vs [3] Ka. Pliskova

[1] N. Djokovic vs H. Hurkacz

[19] F. Auger-Aliassime vs U. Humbert



Court n.2 – dalle 12

[14] C. Wozniacki vs S. Zhang

[10] K. Khachanov vs [23] R. Bautista Agut

[11] D. Medvedev vs [21] D. Goffin



Court n.3 – dalle 12

[8] E. Svitolina vs [31] M. Sakkari

K. Muchova vs [20] A. Kontaveit

F. Verdasco vs T. Fabbiano



Court n.12 – dalle 12

R. Opelka vs [15] M. Raonic

D. Yastremska vs V. Golubic



Court n.18 – dalle 12

[28] B. Paire vs [Q] J. Vesely

[24] P. Martic vs D. Collins

Il tabellone maschile – Il tabellone femminile