ATP Ranking: Fognini perde una posizione, Cecchinato 23

L’assenza del campione in carica Matteo Berrettini al torneo ATP 250 di Gstaad si fa sentire ma diversi tennisti azzurri hanno cercato di farlo rimpiangere il meno possibile. Già ieri infatti Baldi e Moroni hanno piazzato un bel risultato qualificandosi per il tabellone principale e oggi erano tre gli italiani a scendere in campo per il primo turno. Fabbiano e Travaglia, impegnati in una sfida decisamente alla loro portata, hanno rispettato il pronostico in pieno mentre il Lorenzi si è arreso dopo una estenuante partita contro la testa di serie n. 6, Roberto Carballes Baena.

LORENZI LOTTA FINCHÉ PUÒ – Dispiace un po’ per la sconfitta del 37enne Lorenzi perché, nonostante gli oltre dieci anni di differenza con il suo avversario e le 40 posizioni che li separano, inizialmente la vittoria sembrava fattibile. Lo spagnolo nel primo set non ha saputo trovare contromisure efficaci alla tutto sommato vasta varietà di gioco proposta da Lorenzi, il quale si è recato a rete con altissima frequenza; ma alla lunga l’italiano non è riuscito a mantenere alto il livello (soprattutto per qualche calo mentale più che fisico) e il n. 74 del mondo l’ha spuntata 6-7(1) 6-3 6-2 in 2 ore e 33 minuti.

Il tie-break del primo è stato dominato dall’italiano che lo ha giocato con grandissima intelligenza tattica e se l’è portato a casa per 7 punti a 1, grazie anche a tre serve&volley. Agli inizi del secondo set però un paio di errori di lunghezza di dritto gli sono costati il break e tanto è bastato a Carballes Baena per rimettere in parità l’incontro. Purtroppo per Lorenzi il contraccolpo psicologico per questo set filato via così rapidamente è stato evidente e il terzo è stato ancora più rapido. Il n. 114 del mondo è sempre sembrato quello che avesse il controllo del gioco per la maggior parte degli scambi, tuttavia un paio di errori piuttosto grossolani nei pressi della rete hanno dato il la alla fuga di Carballes Baena. La sconfitta, arrivata con un 6-2 nel set conclusivo, ha decisamente un sapore amaro.

A raddolcire la serata svizzera ci hanno pensato, come detto in apertura, Thomas Fabbiano e Stefano Travaglia.

TRAVAGLIA IN FIDUCIA – Il neo-top 100 Stefano Travalgia ha rispettato il pronostico contro il qualificato n. 215 Daniel Elahi Galan Riveros vincendo per 7-6(7) 6-3. Il 23enne colombiano ha raggiunto solamente tre volte nella sua carriera il main draw negli eventi ATP (vanta una semifinale a Houston all’inizio di questa stagione) e, come il suo avversario del resto, non è avvezzo a palcoscenici di questa portata. Per entrambi era una occasione rara e la maggior esperienza del 27enne, che ha giocato con la fiducia di un quarto di finale appena raggiunto ad Umago, si è vista soprattutto nei momenti salienti.

Il tie-break che ha deciso il primo set infatti è stato giocato alla battuta ottimamente dal marchigiano ed è riuscito a chiuderlo con un dritto vincente lungolinea alla terza occasione, dopo aver anche annullato un set point proprio con una prima di servizio. Con lo slancio del set appena chiuso Travaglia è partito fortissimo nel secondo a fronte di un avversario sempre più deluso e contrariato con se stesso. La situazione si è compromessa subito per Galan il quale si è lasciato andare dando strada libera all’ottava vittoria ATP in carriera per Travaglia. Quest’ultimo al secondo turno troverà proprio Carballes Baena.

FABBIANO SOFFRE E VINCE – Esordisce con un successo Thomas Fabbiano nel torneo di Gstaad contro una tenacissima wild card locale. Sandro Ehrat, dopo numerosi infortuni negli ultimi quattro anni, ha vinto 44 partite negli ultimi sette mesi (di cui 30 sulla terra battuta) con sole 12 sconfitte. Questa sequenza impressionante gli ha portato quattro titoli ITF e un quarto di finale al Challenger di Prostejov un paio di mesi fa; tuttavia la fiducia acquisita grazie a questi risultati non gli è bastata per vincere quella che era la sua seconda partita in assoluto in un tabellone principale ATP. Ehrat infatti ha lottato fino all’ultimo ma alcuni errori gravi (su tutti uno smash a rete con il quale ha concesso il break decisivo) lo hanno condannato alla sconfitta per 6-4 7-5 in quasi due ore di gioco.

Il n. 386 del mondo era salito subito 3-0 ma a quel punto si è un po’ paralizzato mentre Fabbiano, sempre pimpante e pieno di energie, ci ha messo poco a pareggiare i conti e dopo qualche game lottato lo svizzero ha lasciato la presa iniziando a commettere parecchi gratuiti da fondo, tra cui uno con il rovescio, che gli è costato il set per 6-4. Quando la situazione si faceva delicata, con Ehrat che cercava di far valere la sua superiorità fisica, Fabbiano ha trovato nel dritto un fido alleato e spesso controllando il gioco con questo colpo è riuscito a ribaltare scambi messi davvero male. Ehrat si è dato da fare fin oltre le sue possibilità fisiche (tanto che due volte nel secondo set è stato necessario l’intervento del fisioterapista), tuttavia le numerose occasioni mancate hanno finito per scoraggiarlo. Invece Fabbiano dal canto suo ha mostrato la sua solita caparbietà e anche nel secondo set ha rimontato un break di svantaggio prima di chiudere al primo match point.

Per lui adesso c’è il derby azzurro contro la t.d.s. numero 4 Lorenzo Sonego.

Risultati:

J. Vasely b. E. Gulbis 7-5 7-5

C. Stebe n. [8] C. Moutet 6-4 6-4

[7] P. Andujar b. [Q] D. Novak 6-1 3-6 6-3

[6] R. Carballes-Baena b. P. Lorenzi 6-7(1) 6-3 6-2.

T. Fabbiano b. [WC] S. Ehrat 6-4 7-5

S. Travaglia b. [Q] D. E. Galan Riveros 7-6(7) 6-3

