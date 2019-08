Dentro la crisi di Zverev c’è un servizio che non funziona più: 153 doppi falli da Parigi

Per la prima volta in quest’edizione del Western&Southern Open, tutti i tennisti rimasti in gioco nel tabellone maschile e femminile scenderanno in campo nella stessa giornata, quella dedicata agli ottavi di finale.



Il centrale verrà aperto dalla sfida tra Schwartzman e Gasquet, mentre alla stessa ora scatteranno anche le sfide Barty-Kontaveit (Grandstand), Nishioka-de Minaur (Stadium 3) e Sabalenka-Sakkari (Court 10). Dopo Vekic-V. Williams, il campo principale del Lindner Family Tennis Center lascerà spazio ai due pezzi da novanta del tabellone maschile: attorno alle 21 Federer sfiderà Rublev, non prima dell’1 italiana Djokovic affronterà Carreno Busta. Svitolina-Kenin (over due ore di partita) chiuderà il programma del centrale a notte ormai inoltrata.



Per chi al grande palcoscenico preferisce i campi periferici, e al ferragosto fuori porta una tranquilla giornata di relax e tennis in TV, il consiglio è quello di sintonizzarsi sul Court 10 attorno alle 20:30 per la sfida tra Osaka e Hsieh, già andata in scena tre volte quest’anno (3-1 in favore della giapponese i precedenti) e di approfittare dell’eventuale insonnia per gustarsi Stephens-Kuznetsova (quarto match sullo Stadium 3, verso le 23 quindi) e Keys-Halep sul Grandstand, all’una di notte. Vi piacciono i colpi piatti o credete che Medvedev, ora tranquillissimo, sia lì per perdere le staffe e fare come Kyrgios questa notte? Ore 19, sul Grandstand contro uno Struff in grande forma. E buon Ferragosto a tutti.

Center Court (dalle ore 17)



D. Schwartzman vs [PR] R. Gasquet

non prima delle 19

V. Williams vs D. Vekic

[3] R. Federer vs [Q] A. Rublev

non prima dell’1

[1] N. Djokovic vs [Q] P. Carreno Busta

non prima delle 3

[7] E. Svitolina vs S. Kenin

Grandstand (dalle ore 17)



[1] A. Barty vs A. Kontaveit

non prima delle 19

[9] D. Medvedev vs J-L. Struff

[Q] M. Kecmanovic vs [11] R. Bautista Agut

L. Pouille vs [8] K. Khachanov

non prima dell’1

[16] M. Keys vs [4] S. Halep

Stadium 3 (dalle ore 17)



[Q] Y. Nishioka vs A. de Minaur

[16] D. Goffin vs A. Mannarino

[3] Ka. Pliskova vs [Q] R. Peterson

[WC] S. Kuznetsova vs [8] S. Stephens

Court 10 (dalle ore 17)

[9] A. Sabalenka vs M. Sakkari

non prima delle 20:30

S-W. Hsieh vs [2] N. Osaka

