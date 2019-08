US Open: Rublev, tensione e crampi sono fatali a Tsitsipas

A. Rublev b. [8] S. Tsitsipas 6-4 6-7(5) 7-6(7) 7-5

Lo US Open perde l’ottavo giocatore del seeding e del mondo, Stefanos Tsitsipas, battuto in quattro set da Andrey Rublev, dai crampi e da una tattica sconsiderata con quel tipo di avversario. Stefanos è arrivato all’appuntamento Slam dopo le sconfitte all’esordio a Montreal e Cincinnati che sono andate ad appesantire il bagaglio che già conteneva quella di Wimbledon; non è avventato ipotizzare che abbiano dato il loro contributo alla condizione atletica insufficiente. Dal canto suo, Andrey sembra definitivamente tornato quello di due anni fa, quindi senza problemi fisici e senza grandi idee se non quella di spaccare la palla.

Tsitsipas, forse ingannato dalla tattica di Andrey, sembra convinto che si tratti di una sfida a chi tira più forte e ne paga subito le conseguenze, anche se non salatissime perché evita almeno lo 0-3 pesante. Un doppio fallo russo e una deliziosa volée greca portano in dote due occasioni consecutive per il 3 pari, ma il dritto di Stefanos le fallisce entrambe, la seconda tentando di replicare un precedente imprendibile sventaglio in risposta colpendo però il telaio e la palla decolla. Rublev non gli lascia altre possibilità di rientrare e incamera il primo set per 6-4.



Un attacco nella direzione sbagliata con tanto di perdita aderenza e un doppio fallo potrebbero costringere Tsitsipas all’inseguimento anche nel secondo parziale, ma il moscovita commette qualche errore (cosa che può accadere se gliene si dà la possibilità) e perde subito il vantaggio. Entrambi sbagliano parecchio, “Stef” rifiuta categoricamente qualsiasi variazione, fosse solo uno slice, “Rubl” è sempre costretto da qualche oscura maledizione a tirare al massimo indipendentemente da situazione tattica e di punteggio. Con l’alternativa di indirizzare decisamente l’incontro o riaprirlo, il tie-break riflette lo spettacolo non esaltante dell’ultima ora, e se lo accaparra Tsitsipas.

Il veloce scambio di break si ripete nel terzo per colpa di Rublev che, in controllo di fronte a un avversario a tratti parso stremato, si distrae discutendo del nulla con l’arbitro prima di servire la palla per un 5-2 che non sarebbe mai arrivato. Il parziale comunque di ottimo livello, che vede il greco vincere 20 punti su 24 a rete e il russo tornare in saldo positivo tra vincenti e non forzati, si conclude con un tie-break emozionante, ma le due catenate di dritto con cui Tsitsipas ribalta il set point a sfavore sono vanificate da una brutta volée in rete; si ritrova così con due set da vincere e un fisico che lo sta tradendo.



Tormentato da un crampo al quadricipite sinistro, è costretto ad abbreviare gli scambi e a improvvisare, cosa che gli riesce tutt’altro che male e che, contestualmente, prova che ha proprio sbagliato l’interpretazione del match. Rublev deve addirittura salvare sette palle break al sesto game, una con un ace di seconda che ha bisogno della clemenza di hawk-eye, e alla fine è lui a brekkare. Al successivo cambio campo, Stefanos va fuori di testa quando l’arbitro gli fa notare che ha già chiamato il tempo mentre lui ha deciso di cambiarsi polsino e fascia e lo apostrofa con vari epiteti (tra cui “you’re all weirdos”, siete tutti strambi) che non sono però sanzionati; lo è invece la violazione di tempo e la conseguente perdita del punto.



Rublev arriva a servire sul 5-4, ma non sarebbe il finale giusto per un match del genere e, infatti, perde la battuta iniziando con due doppi falli – una seconda arriva a malapena a rete. Le condizioni di Tsitsipas gli offrono però una seconda opportunità di chiudere e questa volta non la fallisce, guadagnandosi il secondo turno contro Gilles Simon.

