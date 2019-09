Campionati italiani under 14 maschili: Marche sugli scudi

La provincia di Padova è stata scelta dal Comitato Nazionale della FIT per disputare le finali nazionali Under 14 maschili intitolate allo scomparso Federico Luzzi. Per la precisione sono stati i club Montecchia (sede amministrativa) e Galzignano (quella operativa) a mettere a disposizione le loro strutture immerse nel verde dei colli euganei dal 31 agosto all’8 settembre.

83 i giocatori in tabellone, tra i quali 28 seconda categoria. Tra i giocatori di casa, in tre hanno superato il primo turno: Andrea Martellato del CS Plebiscito, Umberto Ciato e Jacopo Menegazzo del TC Padova. Il migliore in campo veneto è stato Alessandro Battiston, trevigiano del TC Motta di Livenza, 2.8 fresco tricolore under 13 in singolo e doppio, che con tre vittorie ha raggiunto i quarti di finale, esattamente come aveva fatto l’anno scorso a soli dodici anni. Probabile quindi che sarà lui uno dei favoriti per la conquista del titolo il prossimo anno, considerato peraltro che è stato eliminato ai quarti proprio dal futuro vincitore, il marchigiano Andrea Meduri.



Meduri, classifica 2.8 e testa di serie n. 2, ha sovvertito in finale il pronostico che lo vedeva teoricamente sfavorito contro il n.1 del seeding, il corregionale Filippo Mazzola, unico 2.7 in tabellone. Meduri, oltre che più maturo fisicamente, ha dimostrato di tenere meglio il campo anche tatticamente, vincendo la finale in due set, 6-1 6-4. Si sono classificati al terzo posto il ligure Giacomo Nosei ed il lombardo Matteo Ceradelli.

Andrea Meduri – Finali nazionali under 14, Padova 2019 (BRUPHOTO)

La manifestazione – coordinata da due giudici arbitri, il veneziano Simone Zucchetti e la padovana Maria Vincenza Mastronardi – assegnava anche il tricolore nel doppio maschile. In un tabellone che ha visto la presenza di una quarantina di coppie, il titolo è andato al duo emiliano Mattia Ricci/Federico Bondioli, che in due set hanno avuto la meglio sui favoriti marchigiani Lorenzo Sciahbasi/Filippo Mazzola. Terzo gradino del podio per le coppie Alessandro Battiston/Daniele Rapagnetta (neocampioni italiani under 13) e Alessandro Versteegh/Matteo Ceradelli, il duo del club milanese Bonacossa.

Ermes Brugnaro