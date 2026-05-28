Roland Garros, il programma di venerdì 29 maggio: Djokovic-Fonseca alle 15.30

Sesta giornata del Roland Garros e inizio degli incontri di terzo turno degli incontri di singolare.

Sul Philippe Chatrier si comincia alle 12 con il derby polacco tra Iga Swiatek e Magda Linette, seguito dal match tra Mirra Andreeva e Marie Bouzkova. Successivamente, non prima delle 15.30, ci sarà il match-clou della giornata, lo scontro generazionale tra Novak Djokovic e Joao Fonseca.

In sessione serale, non prima delle 20.15, Alexander Zverev e il francese Quentin Halys chiuderanno il programma della giornata sul campo principale.

Sul campo Suzanne Lenglen, apertura alle 11 con Andrey Rublev che gioca con Nuno Borges, a seguire, non prima delle 13 i match femminili Teichmann-Muchova e Svitolina- Korpatsch, e per finire Casper Ruud, uno dei favoriti per il titolo dopo l’eliminazione di Jannik Sinner, che affronta Tommy Paul.

Non sono rimasti giocatori italiani in gara nella parte bassa del tabellone, quindi la giornata di venerdì al Roland Garros non vedrà azzurri impegnati.

Qui sotto il programma completo: