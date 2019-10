Caruso vince il Challenger di Barcellona ed entra nei primi 100 del mondo

Grazie al successo ottenuto ieri nei quarti di finale del WTA Premier Mandatory di Pechino contro Bianca Andreescu, Osaka centra la qualificazione per le WTA Finals e si aggiunge ad Ashleigh Barty, Karolina Pliskova, Simona Halep e la giovane canadese. Osaka, che lo scorso anno all’esordio nel Masters rimediò tre sconfitte su tre incontri nella fase a gironi, è la seconda giocatrice giapponese capace di qualificarsi per le Finals per due anni consecutivi: l’altra è Kimiko Date (’94-’96).



“Sono davvero orgogliosa”, ha detto Naomi. “È un evento con un’atmosfera fantastica e poter competere in un torneo di questo livello, con le migliori giocatrici della stagione, è un onore e una sfida. Non vedo l’ora”.Nella stagione in corso Naomi Osaka ha conquistato due titoli, l’Australian Open a inizio anno (secondo Slam consecutivo dopo lo US Open vinto a fine 2018) e il Toray Pan Pacific Open la scorsa settimana. Ha inoltre raggiunto tre semifinali: Brisbane, Stoccarda e Pechino (giocherà la semifinale oggi alle 13.30 contro Caroline Wozniacki).



Ricordiamo che la prima edizione delle WTA Shiseido Finals di Shenzhen prenderà il via il 27 ottobre al Bay Sports Center. Dopo cinque edizioni giocate a Singapore, il Masters femminile si disputerà quindi per la prima volta in Cina, e lo farà per i prossimi dieci anni. Con un montepremi record: il prize money toccherà infatti quota 14 milioni di dollari. L’eventuale vincitrice imbattuta arriverà ad intascare un assegno pari a 4,725 milioni, il premio più alto di tutto il circuito tennistico (maschile e femminile).