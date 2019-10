Pagelle: Italia 8 volante, Nole torna padrone e l’ATP inventa

L’ottimo momento di Naomi Osaka, vincitrice del Mandatory di Pechino, frutta alla giapponese il ritorno al n.3 del ranking e la qualificazione alle Finals. Un anno fa, alla sua prima presenza, ha perso tutte e tre le partite del Round Robin terminando la stagione al n.5. Quest’anno può ambire a concludere l’anno in top 3: sia Pliskova sia Barty, che la precedono in classifica, dovranno difendere i punti conquistati nel finale dello scorso anno: 620 per l’australiana (vittoria al Master B), 180 di Tianjin e 625 delle Finals per la ceca. Questo significa che, a meno di wild card dell’ultima ora per i tornei di Mosca o Lussemburgo, la situazione per il n.1 alla vigilia di Shenzhen sarà:

1 Ashleigh Barty 6476 2 Karolina Pliskova 5315 3 Naomi Osaka 5246

I punti assegnati alle Finals, nella fase a gironi, sono sensibilmente meno rispetto a un anno fa: si è passati dai 250 per una vittoria e 125 per una sconfitta a, rispettivamente, 160 e 70. Restano invariati quelli per il titolo di Maestra, la finale e le semifinali a punteggio pieno (1500, 1080, 750 punti). Senza dilungarci ad affrontare tutte le casistiche possibili, che prenderemo in esame alla vigilia del torneo, possiamo dire che Barty ha ottime chance di terminare la stagione al n.1 anche non brillando a Shenzhen. Infatti, Osaka è obbligata a vincere a punteggio pieno: se conquistasse il titolo perdendo anche solo una partita nel girone sarebbe dietro a una Barty sempre sconfitta nel Round Robin. Anche Pliskova è costretta a vincere la manifestazione, se vuole tornare in vetta: l’ideale sarebbe farlo senza perdere un match, perché obbligherebbe Barty a vincere almeno due partite di RR per sopravanzarla. Se Karolina dovesse perdere un match, a Barty basterebbe vincerne uno nel girone iniziale per essere n.1 a fine anno.

AGGIORNAMENTO QUALIFICAZIONI MASTER DI ZHENZHEN – Accanto a Osaka, si qualifica per le Finals anche Petra Kvitova. Restano quindi solo due posti liberi e la situazione a oggi è questa:

7 Elina Svitolina 3995 8 Serena Williams 3935 9 Kiki Bertens 3870 10 Belinda Bencic 3705

Bencic è impegnata a Linz e non è nell’entry di alcun torneo in programma la prossima settimana, sebbene appaia assai verosimile la richiesta di una wild card per il Premier di Mosca. Ora come ora, infatti, non riuscirebbe a qualificarsi nemmeno vincendo in Austria: il titolo le frutterebbe 280 punti, solo 225 dei quali ‘netti’ poiché andrebbero a sostituirsi ai 55 del suo attuale sedicesimo risultato. Il totale sarebbe 3930, comunque inferiore ai punti di Svitolina e Williams.

Serena non è nell’entry list di alcun torneo, quindi dovrebbe restare a quota 3935. Sembra difficile che possa aver voglia di chiedere una wild card per Mosca o Lussemburgo, anche qualora la sua qualificazione dovesse essere a rischio.

Bertens ha chiesto un invito per giocare a Linz (dove è prima testa di serie) ed è iscritta a Mosca. I due peggiori risultati del suo ‘best 16’ sono due finali International da 180 punti ciascuna, e l’olandese dovrà ottenere un piazzamento che le frutti più di quello che scarta per muovere la sua classifica: una vittoria a Linz (280 punti, 100 netti) le sarebbe sufficiente per superare Serena. Se non vincesse il torneo, sarebbe condannata ad arrivare in finale a Mosca (305 punti, 125 netti) per sopravanzare Williams. Insomma, la semifinalista delle scorse Finals non può dirsi affatto tranquilla per il momento.

Svitolina, vincitrice delle Finals un anno fa, è iscritta solo al torneo di Mosca. Elina si trova in una situazione particolare: sarebbe già qualificata se Bencic e Serena non chiedessero wild card per gli ultimi tornei prima delle Finals, in caso contrario dovrebbe scendere in campo per tutelarsi e vincere almeno una partita per guadagnare qualcosa.

E SENZA SERENA? – Uno scenario che sarebbe miope non prendere in considerazione è l’eventuale rinuncia di Serena Williams alle Finals anche in caso di qualificazione. La statunitense non gioca le Finals dal 2014, anno della sua ultima affermazione, e quella presenza a Singapore è anche l’ultima di Serena in assoluto in un torneo disputato nel continente asiatico. Nelle stagioni 2015 e 2016 ha scelto di non partecipare pur avendone i diritti di classifica, quest’anno a pesare ulteriormente sulla sua scelta potrebbe esserci la presenza della piccola Olympia. Si tratta ancora di ipotesi, ma non ci stupiremmo troppo di un suo eventuale forfait.



L’assenza di Serena conferirebbe nuove vigore alle speranze di Bertens e Bencic, soprattutto di quest’ultima. Con una vittoria a Linz (o con doppia semifinale Linz-Mosca, dovesse ottenere una wild card per il torneo russo) scavalcherebbe Bertens, a cui come detto serve arrivare in fondo a entrambi i tornei per fare nuovi punti.

Il ranking

Classifica WTA Variazione Nazionalità Giocatrice Anni Punti Tornei 1 0 [AUS] Ashleigh Barty 23 7096 15 2 0 [CZE] Karolina Pliskova 27 6015 21 3 1 [JPN] Naomi Osaka 21 5621 17 4 -1 [UKR] Elina Svitolina 25 5525 22 5 1 [CAN] Bianca Andreescu 19 5041 17 6 -1 [ROU] Simona Halep 28 4962 17 7 0 [CZE] Petra Kvitova 29 4776 17 8 0 [NED] Kiki Bertens 27 4495 27 9 0 [USA] Serena Williams 38 3935 11 10 0 [SUI] Belinda Bencic 22 3848 25 11 0 [GBR] Johanna Konta 28 3063 18 12 0 [USA] Sloane Stephens 26 2818 21 13 0 [GER] Angelique Kerber 31 2775 22 14 1 [USA] Madison Keys 24 2767 15 15 1 [USA] Sofia Kenin 20 2615 24 16 -2 [BLR] Aryna Sabalenka 21 2580 25 17 0 [CRO] Petra Martic 28 2517 18 18 3 [CZE] Marketa Vondrousova 20 2390 11 19 4 [BEL] Elise Mertens 23 2290 27 20 4 [USA] Alison Riske 29 2185 24 21 1 [CRO] Donna Vekic 23 2185 22 22 -2 [CHN] Qiang Wang 27 2043 21 23 3 [UKR] Dayana Yastremska 19 1995 23 24 -5 [DEN] Caroline Wozniacki 29 1883 17 25 -7 [LAT] Anastasija Sevastova 29 1877 24 26 -1 [EST] Anett Kontaveit 23 1850 20 27 0 [GER] Julia Goerges 30 1840 22 28 1 [USA] Amanda Anisimova 18 1794 16 29 -1 [ESP] Garbiñe Muguruza 25 1760 19 30 0 [GRE] Maria Sakkari 24 1741 23 31 0 [FRA] Caroline Garcia 25 1615 26 32 1 [TPE] Su-Wei Hsieh 33 1560 25 33 -1 [USA] Danielle Collins 25 1558 19 34 0 [CZE] Barbora Strycova 33 1550 21 35 3 [RUS] Ekaterina Alexandrova 24 1473 27 36 1 [KAZ] Yulia Putintseva 24 1455 25 37 -1 [CZE] Karolina Muchova 23 1449 14 38 1 [CHN] Saisai Zheng 25 1435 26 39 6 [RUS] Daria Kasatkina 22 1425 22 40 0 [RUS] Anastasia Pavlyuchenkova 28 1385 22 41 -6 [CHN] Shuai Zhang 30 1325 26 42 -1 [POL] Magda Linette 27 1290 27 43 0 [KAZ] Elena Rybakina 20 1259 28 44 0 [BEL] Alison Van Uytvanck 25 1255 24 45 -3 [RUS] Veronika Kudermetova 22 1244 28 46 0 [FRA] Kristina Mladenovic 26 1235 27 47 2 [CHN] Yafan Wang 25 1185 26 48 3 [SLO] Polona Hercog 28 1120 23 49 1 [BLR] Victoria Azarenka 30 1115 18 50 2 [AUS] Ajla Tomljanovic 26 1115 28

MOVIMENTI IN TOP 20 – Si ferma la striscia vincente di Bianca Andreescu, che però si riprende la posizione n.5. Sofia Kenin (+1, n.15) segna il suo best ranking. Retrocede di due posti Aryna Sabalenka (n.16). Ci sono tre nuovi ingressi: Marketa Vondrousova (+3, n.18), Elise Mertens (+4, n.19) e Alison Riske (+4, n.20), per la prima volta così in alto. Questo vuol dire che 3 atlete hanno abbandonato la top20: Qiang Wang (-2, n.22), Caroline Wozniacki (-5, n.24) e Anastasija Sevastova (-7, n.25).

FUORI DALLA TOP 20 – Nuovo best ranking per Dayana Yastremska (+3, n.23), che non potrà difendere il titolo conquistato a Hong Kong e precipiterà in classifica la prossima settimana. Boccata di ossigeno per Daria Kasatkina (+6, n.39), chiamata a difendere il titolo a Mosca tra una settimana, Venus Williams (+8, n.51), si riavvicina alle 20. Progressi anche per Jennifer Brady (+10, n.56), Christina Mchale (+9, n.81), Shuai Peng (+6, n.96).

Carla Suárez Navarro (-4, n.52) e Katerina Siniakova (-11, n.58) escono dalla top50. Timea Bacsinszky (-5, n.101) saluta le cento.

Casa Italia

Camila Giorgi si è cancellata da Linz, dove era campionessa uscente. Questo le costerà parecchi posti in classifica. Perdono terreno Gatto-Monticone (-20, n.188), Bianca Turati (-9, n.361) e Deborah Chiesa (-12, n.381). Settimana positiva per Gaia Sanesi (+19, n.379), Federica Di Sarra (+74, n.422), finalista a Brno, e Claudia Giovine (+13, n.438).

Classifica WTA Variazione Giocatrice Punti Tornei 63 0 Camila Giorgi 959 17 116 1 Jasmine Paolini 554 28 179 1 Martina Trevisan 342 25 182 1 Martina Di Giuseppe 340 27 188 -20 Giulia Gatto-Monticone 321 25 240 -1 Sara Errani 250 19 296 0 Elisabetta Cocciaretto 189 14 306 2 Stefania Rubini 177 21 341 -3 Martina Caregaro 148 15 347 -5 Jessica Pieri 145 25 352 9 Lucia Bronzetti 140 25 355 -1 Anastasia Grymalska 137 24 361 -9 Bianca Turati 130 16 362 -3 Cristiana Ferrando 129 21 379 19 Gaia Sanesi 121 21 381 -12 Deborah Chiesa 120 25 391 2 Camilla Scala 115 18 422 74 Federica Di Sarra 101 17 430 -1 Lucrezia Stefanini 95 21 438 13 Claudia Giovine 93 16

NEXT GEN RANKING

Come 7 giorni fa, sono tutte stazionarie le posizioni delle prime dieci giocatrici under 20. (Nel Next Gen ranking del 2018 rientrano le giocatrici nate dopo il 1° gennaio 1999).

Posizione Variazione Giocatrice Anno Classifica WTA 1 0 Bianca Andreescu 2000 5 2 0 Marketa Vondrousova 1999 18 3 0 Dayana Yastremska 2000 23 4 0 Amanda Anisimova 2001 28 5 0 Elena Rybakina 2000 43 6 0 Iga Swiatek 2001 60 7 0 Anastasia Potapova 2001 88 8 0 Catherine McNally 2001 108 9 0 Cori Gauff 2004 110 10 0 Whitney Osuigwe 2001 114

NATION RANKING

Salgono al n.3 l’Ucraina e al n.5 al Russia. Nonostante mantengano la seconda posizione, gli Stati Uniti, con l’ingresso di Riske, sono la compagine con più atlete in top20, ben 5. (Il Nation Ranking si ottiene sommando il ranking delle prime tre giocatrici di ciascuna nazione).

Posizione Variazione Nazione Punteggio 1 0 Repubblica Ceca 27 2 0 Stati Uniti 35 3 1 Ucraina 100 4 -1 Cina 101 5 1 Russia 114 6 -1 Germania 115 7 0 Bielorussia 129 8 0 Francia 134 9 0 Australia 142 10 0 Svizzera 147

Race to Shenzhen