Nadal si ritira prima di giocare: Djokovic sfiderà Shapovalov in finale a Bercy

da Parigi, il nostro inviato

[1] N. Djokovic b. G. Dimitrov 7-6(5) 6-4

D. Shapovalov b. [2] R. Nadal W/O

Dopo l’ottima prova offerta nei quarti contro Tsitsipas, nella prima semifinale del Rolex Paris Masters Novak Djokovic conferma di essere tornato a esprimersi su buonissimi livelli vincendo in due set la sua semifinale. Lo fa senza concedere nemmeno una palla break a Dimitrov: il serbo è apparso solido, molto incisivo anche con il dritto, elastico e veloce come il giocatore ammirato nel corso di tante delle sue settimane d’oro. Sembrava difficile vederlo giocare così qui a Bercy, vista la febbre che lo ha colpito a inizio settimana e le prime due partite nel torneo giocate in maniera piuttosto opaca, ma Djokovic ha saputo rigenerarsi, guadagnando la sua cinquantesima finale in un Masters 1000 che conferma quella giocata (e persa) lo scorso ano contro Khachanov. La difficile rincorsa al numero uno di fine stagione può dunque continuare: Nole sa che per tenere in vita delle speranze è di vitale importanza che domani vinca il trentaquattresimo Masters 1000 della carriera.

La sconfitta di Dimitrov non cancella i progressi di questa settimana. Dopo la semifinale raggiunta allo US Open, capace di restituirgli una classifica maggiormente degna del suo talento, il bulgaro era incappato in una serie di risultati deludenti vincendo appena due partite nei quattro tornei giocati dopo New York. Per raggiungere la sesta semifinale della carriera in un Masters 1000, oltre a buoni giocatori come Humbert e Garin, Grigor ha eliminato (senza perdere set) Thiem e Goffin, quest’ultimo ancora in corsa per le Finals. Al di là del risultato, contro Djokovic ha mostrato di non aver smarrito del tutto il tennis ammirato due anni fa.

LA PARTITA – Il primo set è ben giocato ma non vive vere emozioni sino al tie-break: nessun gioco termina ai vantaggi. Djokovic si ritrova sul 15-30 sia nel quinto che nel settimo gioco, ma con esperienza e classe si salva senza impacci. Il gioco decisivo si anima quando sul 3-3 il serbo inciampa nel terzo doppio fallo della sua partita, che manda avanti di un pesante mini-break Dimitrov. Il numero 1 al mondo (sino a lunedì, quando verrà sostituito in cima alla classifica da Nadal) percepisce il pericolo di concedere un set di vantaggio a un Dimitrov in fiducia e ingrana la marcia superiore. Nole spinge e arriva dappertutto come ai vecchi tempi; dopo uno scambio infinito costringe all’errore di dritto Dimitrov e rimette il tie-break in equilibrio. In quel momento, quando si è sul 5 pari, cambia l’inerzia del primo set e altri due errori non forzati di Grigor regalano il primo set a Nole.



Una volta portato a casa il primo set, per il serbo la strada verso la sesta finale della carriera al Rolex Paris Masters si fa in discesa: il break necessario per guadagnarsi la possibilità di vincere per la quinta volta il torneo parigino arriva nel quinto gioco, quando sulla palla break un dritto profondissimo di Nole costringe all’errore Dimitrov. Cinque giochi dopo – e un’ora e trentotto minuti la cerimonia di ingresso in campo – la partita finisce. Senza che a Nole sia ancora pervenuta la notizia più sorprendente di giornata.

IL RITIRO DI RAFA – A una manciata di minuti dall’inizio della semifinale contro Shapovalov, infatti, Rafael Nadal ha comunicato il suo ritiro dal torneo per un risentimento i muscoli addominali accusato durante il riscaldamento. Questo inaspettato forfait manda quindi direttamente in finale Denis Shapovalov, che ieri si era reso autore di una prova maiuscola contro Gael Monfils escludendolo dalla lotta alle Finals e regalando la qualificazione al nostro Berrettini. In attesa di conoscere ulteriori dettagli sull’infortunio di Nadal, la finale dell’edizione 2019 di Parigi-Bercy è formata: Djokovic e Shapovalov si affronteranno per la quarta volta in carriera, con il canadese capace di vincere un solo set nelle tre sfide (quest’anno all’Australian Open).

