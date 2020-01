ATP Cup, il programma del day 3: gli azzurri cercano il riscatto nella notte italiana

Se il torneo di Brisbane può contare su tante giocatrici di alto profilo, in Nuova Zelanda se ne fanno bastare una che vale per tutte. Per la seconda volta in carriera infatti, la numero 10 del mondo Serena Williams inizierà la stagione al WTA International di Auckland: nella sua unica precedente partecipazione (nel 2017) uscì al secondo turno per mano della connazionale Madison Brengle. A causa del ritiro della canadese Bianca Andreescu, Serena sarà anche la prima testa di serie e il suo primo match dalla finale persa agli US Open 2019 avverrà contro la veterana russa Svetlana Kuznetsova, capace di batterla tre volte su tredici precedenti. La testa di serie numero 2 invece sarà Petra Martic che sfiderà la belga Alison Van Uytvanck al debutto, mentre la campionessa uscente Julia Goerges affronterà una qualificata.



Tra le sfide di primo turno da tenere d’occhio ci sarà quella tra Coco Gauff – al suo primo anno completo nel circuito maggiore – e Viktoria Kuzmova, e quella tra Jelena Ostapenko e Laura Siegemund. Gli organizzatori hanno deciso di assegnare una wild card anche a Eugenie Bouchard: la canadese, numero 215 del mondo, affronterà al primo turno la numero 71 belga Kristen Flipkens. Menzione a parte merita poi Caroline Wozniacki che ha annunciato il ritiro al termine degli Australian Open: la danese inizierà la sua ultima stagione da professionista contro la wild card locale Paige Mary Hourigan (n. 439, 22 anni), e inoltre giocherà il torneo di doppio al fianco della sua amica Serena Williams.

(clicca per ingrandire)

Non sono presenti tenniste italiane nel tabellone principale ma ci sono parecchie chance di vederne qualcuna proveniente dalle qualificazioni. Sono infatti quattro le azzurre a tentare l’ingresso dalla porta di servizio del torneo neozelandese, e tre di loro hanno già superato il primo turno. Ad incappare nella sconfitta è stata Elisabetta Cocciaretto, che con il punteggio di 3-6 6-2 6-3 si è arresa a Aliona Bolsova. Ha invece iniziato l’anno col piede giusto Sara Errani, che ha vinto 6-2 7-5 la sfida tra wild card battendo la tennista di casa Erin Routliffe, e ora si prepara a giocare contro Ysaline Bonaventure. In tre set sono invece arrivate le vittorie di Camila Giorgi (4-6 6-2 6-0 su Kurumi Nara, prossimo turno contro Dolehide) e Giulia Gatto-Monticone (6-4 4-6 6-4 su Ana Bogdan, ora sfiderà Shinikova), che ha festeggiato nel migliore dei modi la sua prima convocazione in Fed Cup.

Tutti i tabelloni della settimana