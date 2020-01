Evans snobba l’Olimpiade: “In quel periodo ci sono buoni tornei”

Ha fatto notizia in Gran Bretagna l’esplicita intenzione di Daniel Evans di rinunciare all’Olimpiade di Tokyo. Il numero 32 del mondo – che ha salutato l’Australian Open al secondo turno, perdendo in tre set dal giapponese Nishioka – ha annunciato infatti di volersi concentrare sulla stagione del cemento americano. “Non sono sicuro di voler andare a Tokyo“, è il suo pensiero raccolto a Melbourne dai media britannici. Con l’aggiunta di una particolare teoria: “Credo sia doveroso rappresentare il proprio Paese in Davis, in FED Cup o nella nuova ATP Cup, ma l’Olimpiade per me è un evento individuale“. Il torneo a cinque cerchi, lo ricordiamo, è in programma dal 24 luglio al 9 agosto e non mette in palio un prize money o punti validi per la classifica.

Il 29enne di Birmingham sembrava aver buttato via definitivamente la carriera, facendosi squalificare nel 2017 per uso di cocaina. Poi ha saputo riabilitarsi, diventando l’attuale numero uno di Gran Bretagna. Complici i guai di Sir Andy. “In quello stesso periodo della prossima estate ci saranno buoni tornei in cui andare a giocare – ha dichiarato -, devo pensare prima a me stesso“. Dando un’occhiata all’agenda, il riferimento potrebbe essere a Los Cabos e Atlanta, che precedono l’ATP 500 di Washington il cui inizio è programmato subito dopo la finale del torneo olimpico. Dal 2009, Evans ha collezionato 25 presenze in Davis con la Gran Bretagna, partecipando (ma non tra i finalisti) alla cavalcata vincente del 2015. Di recente, in assenza di Andy Murray, ha recitato da protagonista sia alle Davis Cup Finals di Madrid (KO in semifinale contro la Spagna di Nadal) sia in ATP Cup (tre vittorie in singolare su quattro incontri, Team GB eliminato ai quarti dall’Australia padrona di casa).