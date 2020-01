17 quesiti cui rispondere. Solo quella sul ritiro di Federer ha raccolto l’unanimità

I lettori più fedeli e affezionati di questo sito forse sanno che ogni anno, a gennaio, i collaboratori di Ubitennis si ritrovano a Firenze, a casa mia sulla collina di Settignano. Sono riunioni massicce, anche 30, 40 persone. È stato ribattezzato da un copyright l’Ubiday. Più sono, più vengono i collaboratori e più io sono contento (appena un po’ meno mia moglie, scherzo eh! Lei comincia a fare la spesa giorni e giorni prima e ad arrovellarsi sul da farsi per offrire mattina e sera un menù toscano apprezzabile, con la pappa piccantina al pomodoro e olio nuovo ad esempio, che è diventata una vera tradizione). Sono grato a chiunque venga perché manifesta il senso di appartenenza di chi pur di esserci si espone a viaggi anche pesanti, davvero dalle Alpi alle Piramidi e non sempre in condizioni climatiche ideali. C’è chi viene perfino dalle isole, Sicilia e Sardegna (chissà, magari un giorno verrà pure Angelo Binaghi!), da Domodossola, dal Salento, dalla Basilicata.



È una bella e piacevole occasione per stare insieme tutti belli rilassati, spesso per conoscersi di persona dopo avere magari chattato quasi quotidianamente via internet senza essersi mai visti in faccia. Si passa un’intera giornata giocando a calcetto, a ping pong, a freccette, e se c’è una semifinale, una finale di un bel torneo, c’è la tv accesa per chi a digiuno di tennis non può proprio restare. La matrice comune, infatti, è la passione per il tennis, per lo scrivere, per il giornalismo. Ragazzi dai 20 anni agli over 40, uomini e donne. Si cerca di parlare del sito meno possibile. L’obiettivo è stare insieme piacevolmente, magari fare amicizia. Per me sono sempre state giornate bellissime.



Quest’anno abbiamo aggiunto una cosetta in più, anche se l’idea è venuta tardi nel pomeriggio quando una dozzina di ragazzi/e erano già dovuti ripartire: un sondaggio su temi scelti lì per lì, per puro divertissement, senza ovviamente prendersi troppo sul serio. Ma lo faremo diventare un appuntamento tradizionale. Eravamo rimasti soltanto in 14, quindi su ogni tema vi scrivo adesso quanti hanno votato a favore e quanti contro. Li scrivo nell’ordine in cui li abbiamo votati:

Ci sarà un nuovo Slam-winner? 8 Sì, 6 No Cecchinato sarà un top 60? 5 Sì, 9 No Sinner sarà top 20? 5 Sì, 9 No Serena Williams vincerà uno Slam? 4 Sì, 9 No Avremo ancora 8 italiani nei top 100 a fine anno? 10 Sì, 4 No Avremo italiani nei top 10 a fine anno? 5 Sì, 9 No Fognini sarà top 20 a fine 2020? 4 Sì, 10 No. Federer vincerà ancora uno Slam? 7 Sì 7 No Nadal supererà quest’anno gli Slam di Federer? 3 Sì 11 No A fine anno avremo un nuovo n.1 al di fuori dei Fab 3? 1 Sì, 13 No Berrettini sarà top 10 a fine anno? 2 Sì, 12 No Djokovic vincerà 2 Slam su 4? 9 Sì, 5 No Sinner vincerà un torneo ATP 250? 11 Sì, 3 No Ci sarà una nuova n.1 nel tennis femminile? 8 Sì, 6 No Coco Gauff sarà top 30? 6 Sì, 8 No Andy Murray annuncerà il definitivo ritiro? 12 Sì, 2 No. Roger Federer annuncerà il proprio ritiro? 14 No

Insomma, l’unica domanda che ha procurato una risposta assolutamente unanime è quella che riguarda il ritiro di Roger Federer. Tutti e 14 non crediamo che si ritirerà. Roger si diverte ancora troppo per smettere. Salvo che Mirka…



Quando è emerso questo risultato unanime (non c’è stato spoglio di schede, si è votato rapidamente per alzata di mano) si è subito commentato: “Ah ahi, dopo questo plebiscito aumentano le probabilità che Roger si ritiri”. I suoi innumerevoli fans toccheranno ferro.



Potreste anche voi lettori, se vi dovesse divertire, inviarci i vostri post, numerando le stesse domande con la nostra numerazione e dicendo ‘Sì’ oppure ‘No’.