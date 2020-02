Bresnik senza gelosie: “Thiem non ha più bisogno di un vecchio maestro come me”

MONTEPELLIER – Nella giornata di mercoledì non sono mancate le sorprese a Montpellier. Sono state infatti eliminate la terza e la quarta testa di serie del tabellone, rispondenti al nome di Denis Shapovalov e Grigor Dimitrov. Il giovane canadese non ha opposto grande resistenza nel derby contro Vasek Pospisil, durato appena 57 minuti e terminato con il punteggio di 6-2 6-3.



Molto più lottato l’incontro di Dimitrov, che più volte nel corso del match contro Gregoire Barrere sembrava essere riuscito a ribaltare l’inerzia di una giornata chiaramente sfavorevole. Nel primo set, il bulgaro ha mancato cinque palle break e ha dovuto annullare un set point nel decimo gioco, col servizio a disposizione. Scampato il pericolo, Dimitrov si è imposto al tiebreak. Il secondo set è invece scivolato piuttosto rapidamente dalla parte di Barrere, che si è poi preso un break di vantaggio anche nel terzo. Dimitrov a questo punto ha avuto un’ultima reazione d’orgoglio, annullando un match point con la battuta e recuperando il break di svantaggio portandosi sul 5-5. Si sono infrante qui però le speranze di rimonta del bulgaro, che ha perso gli ultimi due giochi e con essi la partita.



Negli altri incontri, si segnala la vittoria in due set del tre volte vincitore di questo torneo, Richard Gasquet, al ritorno in campo dopo i problemi al ginocchio (doppio 6-4 all’altro veterano francese, Gilles Simon). Facile successo anche per Feliciano Lopez (6-1 6-4 a Ugo Humbert), mentre Adrian Mannarino rifila due bagel a Alexei Popyrin, inframezzati da un lungo tiebreak vinto dall’australiano.



Risultati, secondo turno



G. Barrere b. [4/WC] G. Dimitrov 6-7(4) 6-4 7-5

V. Pospisil b. [3] D. Shapovalov 6-2 6-3



Risultati, primo turno



A. Mannarino b. A. Popyrin 6-0 6-7(7) 6-0

F. Lopez b. [8] U. Humbert 6-4 6-1

R. Gasquet b. G. Simon 6-4 6-4

CORDOBA – Termina con un po’ di amarezza l’avventura dell’ultimo italiano in tabellone a Cordoba. Gianluca Mager è stato infatti eliminato in tre set da Pablo Cuevas, sesta testa di serie. Dopo aver vinto il primo set al tiebreak, l’azzurro si è portato in vantaggio di un break nel secondo set, arrivando anche a servire per il match sul 5-4. Al momento di chiudere però, ha ceduto la battuta senza arrivare a match point e finendo col perdere nettamente il tiebreak. Mager ha accusato il colpo e non ha saputo tenere il passo di Cuevas nel set decisivo, perso col punteggio di 6-1 in ventidue minuti.



Fuori la seconda testa di serie Guido Pella, eliminato in rimonta da Corentin Moutet al termine di un match davvero molto altalenante. L’argentino ha chiuso il primo set al tiebreak, dopo aver sprecato un set point sul 5-4. Sotto 4-0 nel secondo parziale, Pella ha piazzato una serie di cinque giochi consecutivi che lo hanno portato a servire per chiudere la partita in due set. Un controparziale di tre game a zero ha ribaltato la situazione, rimandando il verdetto al terzo set. Moutet a questo punto è riuscito a non far più avvicinare Pella nei propri turni di servizio e a far suo il match, grazie al prezioso break conquistato nel quarto gioco.



Risultati, secondo turno:



[6] P. Cuevas b. G. Mager 6-7(5) 7-6(2) 6-1

[3/WC] C. Garin b. A. Balazs 6-3 6-0

A. Martin b. [Q] C. Taberner 6-3 7-6(7)

C. Moutet b. [2] G. Pella 6-7(4) 7-4 6-3

