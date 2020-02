Maria Sharapova: i numeri di una carriera straordinaria

C’è una bella notizia per tutti gli appassionati del doppio maschile. Il tennista statunitense Jack Sock e il canadese Vasek Pospisil torneranno a giocare insieme quattro anni dopo la sconfitta subita agli ottavi di Wimbledon (era il 2016) dai francesi Roger-Vasselin e Benneteau.

La coppia si riformerà in occasione dei Masters 1000 di Indian Wells e Miami. Se in California difficilmente riusciranno ad entrare direttamente nel tabellone principale a causa del cut-off piuttosto basso, ma possono sperare in una wild card, in Florida il protected ranking potrebbe essere sufficiente per un ingresso diretto. Il tabellone di doppio di Indian Wells, peraltro, si prospetta ricco di stelle: dovrebbero farvi parte coppie di sicuro fascino quali Wawrinka/Zverev, Kyrgios/Evans, Goffin/Schwartzman e Dimitrov/Thiem.

LA STORIA DEL ‘POPSOCK’ – Nel corso del triennio 2014-2016, la coppia si è resa protagonista di quattro successi (con cinque finali perse). Il più importante è l’unico ottenuto a livello Slam, la vittoria di Wimbledon nel 2014 ottenuta senza i favori della testa di serie, seguita dal titolo di Atlanta e – l’anno successivo – da quelli di Indian Wells e Pechino. Gli infortuni di Pospisil e la volontà di Sock di concentrarsi sul singolare incisero sulla scelta di separarsi.

Curiosamente i due si sono poi scontrati proprio nel 2016 alle Olimpiadi, nella sfida valida per il bronzo olimpico. La coppia statunitense Johnson/Sock prevalse 6-2 6-4 sul doppio canadese formato da Daniel Nestor e Pospisil,che rimase dunque ai piedi del podio.

Questa reunion arriva in momenti della carriera molto diversi per i due tennisti. Pospisil ha avuto per anni dei problemi pesanti alla schiena, tali da richiedere un operazione nel gennaio del 2019. Il ritorno in campo sta però superando ogni aspettativa: il canadese è stato l’eroe della spedizione del suo paese in Davis (fermatasi solo in finale al cospetto della Spagna) e ad oggi è tornato in top 100, al numero 93 del mondo. Anche in doppio si è fatto valere, conquistando il titolo di doppio a Marsiglia in coppia con Mahut, due settimane aver disputato una finale in singolare a Montpellier che mancava da quasi sei anni.

Il discorso è completamente diverso per Jack Sock. Dopo lo scioglimento del duo PopSock ha raggiunto il picco della sua carriera in singolo nel 2017, vincendo il Masters di Bercy e partecipando alle ATP Finals da numero 8 del mondo. Non è più riuscito a ripetersi in singolare, precipitando in una spirale senza fine che dopo l’anonimato del ‘no ranking’ l’ha (re)spinto fino al numero 767 del ranking (merito della recente vittoria contro Radu Albot). In doppio è andata molto meglio, oltre al già citato bronzo olimpico Sock ha vinto Wimbledon, US Open e ATP Finals in coppia con l’inossidabile Mike Bryan.