Binaghi: “La Coppa Davis a Cagliari si giocherà con il pubblico”

Se il circuito principale ATP si ferma per il weekend di Coppa Davis – qui tutte le sfide di qualificazione alle Finals di Madrid e le convocazioni dei capitani -, quello WTA prosegue invece nella marcia di avvicinamento al Sunshine Double. Nella settimana che va dal 2 all’8 marzo si giocheranno due tornei WTA di categoria International – oltre al WTA 125K di Indian Wells e ai due Challenger ATP di Indian Wells e Monterrey.



A guidare il seeding del torneo di Monterrey sarà la numero 7 del mondo Elina Svitolina, che non ha certo brillato in questo inizio di stagione. L’ucraina sarà l’unica top 10 al via, mentre Johanna Konta sarà la sola top 20. Sarà in tabellone con una wild card Kim Clijsters, al secondo torneo disputato dopo il suo terzo rientro nel circuito (a Dubai è stata sconfitta all’esordio da Garbine Muguruza). Gli altri inviti sono andati a Venus Williams, Sloane Stephens e Renata Zarazua. Dovrebbe essere in tabellone anche Vika Azarenka (finalista lo scorso anno), che sembra quindi pronta a fare il suo debutto stagionale. L’ultimo match disputato dalla ex numero 1 del mondo è il primo turno degli US Open dello scorso anno, perso per 6-4 al terzo contro Aryna Sabalenka.

(clicca per ingrandire)

Non ci sarà invece la due volte campionessa Garbine Muguruza, che si prenderà un po’ di riposo in vista del Sunshine Double, mentre è al momento fuori di un posto Jasmine Paolini, che spera quindi nel forfait di qualche giocatrice per entrare direttamente in tabellone. Camila Giorgi è invece sicura di un posto nel main draw dell’edizione inaugurale del torneo di Lione, il cui seeding è comandato dalla campionessa degli Australian Open Sofia Kenin, unica top 20 al via. Dietro di lei, le due padrone di casa Mladenovic e Garcia, e le due russe Pavlyuchenkova e Alexandrova.

(clicca per ingrandire)

Le entry list aggiornate di Monterrey e Lione