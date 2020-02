Allarme Coronavirus: Giappone-Ecuador di Coppa Davis si giocherà senza tifosi

È stata una giornata movimentata ad Acapulco, dove è terminata la carrellata dei primi turni. Le protagoniste non sono state le teste di serie, perché a prendersi la scena sono state qualificate e wild card. Sara Errani è una di queste. Dopo le vittorie su Voegele e Gibbs nei round di qualificazione, l’emiliana ha raggiunto gli ottavi di finale battendo in due set la spagnola Sorribes Tormo. Non otteneva una vittoria nel tabellone di un torneo del circuito maggiore da luglio (WTA di Bogotà). Per un posto nei quarti dovrà superare un’altra qualificata, la cinese Xiyu Wang che ha eliminato all’esordio la numero due del seeding (e detentrice del titolo) Yafan Wang. Doveva debuttare nel torneo anche Jasmine Paolini, sorteggiata contro la britannica Katie Boulter. La toscana è stata costretta al ritiro a causa di un malessere ed è stata sostituita dalla lucky loser Francesca di Lorenzo, poi sconfitta in due set.



Dopo le numerose sorprese, a tante atlete il WTA International di Acapulco può regalare un chance di conquistare un risultato importante e accaparrarsi punti in classifica. Per Renata Zarazua (wild card, numero 270) è anche il torneo di casa, occasione di mettersi in mostra di fronte alla sua gente in un torneo del Tour maggiore. In una rara sfida Messico-Stati Uniti, Zarazua ha colto quella che non si può più definire impresa (considerando il periodo della sua avversaria), ma comunque una vittoria prestigiosa contro la campionessa Slam Sloane Stephens. Da qualche mese non è nemmeno l’ombra di quella giocatrice che riuscì ad alzare il trofeo agli US Open nel 2017: la vittoria le manca da settembre e rischia di presentarsi ai tornei su terra battuta (dove difende i punti della semi a Madrid e dei quarti a Parigi) fuori dalla top 40.

Ha poco da dimostrare invece Venus Williams, impegnata nel match più combattuto di giornata. La maggiore delle sorelle Williams compirà quarant’anni a giugno, ma riesce ancora a dare il meglio di sé. Ci ha provato nel suo esordio ad Acapulco (dove ha vinto due volte, nel 2009 e 2010) contro la qualificata Juvan. Sul 6-4 5-4 in suo favore, Venus ha sciupato la bellezza di sette match point, ha ceduto il tie-break del secondo set e non ha avuto scampo nel terzo parziale. Brava e fortunata la slovena, prossima avversaria della connazionale Zidansek. Ora tutte le prime cinque teste di serie sono fuori, la più alta rimasta in gara è la cinese Zhu.



Risultati:



[WC] R. Zarazua b. [1] S. Stephens 6-4 6-2

[WC] K. Volynets b. S. Rogers 6-2 7-6(5)

[Q] K. Juvan b. [5/WC] V. Williams 4-6 7-6(4) 6-2

[Q] L. Fernandez b. . Stojanovic 6-4 6-1

[Q] C. Dolehide b. [Q] U. Arconada 6-2 6-2

C. McHale b. [4] L. Davis 6-2 1-6 6-4

[6] L. Zhu b. K. Zavatska 7-6(2) 6-2

K. Boulter b. [LL] F. Di Lorenzo 2-6 6-3 6-2

[Q] S. Errani b. S. Sorribes Tormo 7-5 6-4



Il tabellone aggiornato