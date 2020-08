Serie A1: TC Prato vuole la finale e punta il quinto successo. Park Tennis Genova favorito

Nick Kyrgios non parteciperà allo US Open a causa dei rischi legati al continuo aumento di contagi negli Stati Uniti. Il 25enne di Canberra sin dall’inizio si è mostrato particolarmente sensibile all’argomento ribadendo più volte la necessità del rispetto delle misure di sicurezza. Una particolare attenzione che lo ha spesso portato a bacchettare e criticare duramente i colleghi che, secondo lui, si sono lasciati andare a comportamenti irresponsabili. Kyrgios ha ‘discusso’ virtualmente con i tennisti coinvolti nell’Adria Tour (con accuse severe a Djokovic e Alex Zverev) sino al recentissimo battibecco social al vetriolo con Borna Coric.

L’attuale n. 40 ATP ha comunicato la decisione tramite un videomessaggio: “Quest’anno non giocherò allo US Upen e ciò mi fa male nel profondo. Ma lo faccio per le persone, per gli australiani, e per le centinaia di migliaia di americani che hanno perso la vita, per voi tutti”.

Dear Tennis,



I will not be playing this year at the US Open.



It hurts me at my core…But I’m sitting out for the people, for my Aussies, for the hundreds of thousands of Americans who have lost their lives, for all of you. #SincerelyYours, @NickKyrgios pic.twitter.com/7EecHNU82l — UNINTERRUPTED (@uninterrupted) August 1, 2020

E ai colleghi dice: “Bisogna agire insieme nell’interesse degli altri, non potete danzare sui tavoli e guadagnare soldi per aprirvi una via in Europa o tentare di guadagnare rapidamente del denaro organizzando un’esibizione. Per una volta pensate agli altri. Questo virus non guarda alla vostra classifica o a vostri soldi, agite in modo responsabile. Potremo ricostruire lo sport e l’economia ma non potremo mai recuperare le vite perdute“.

Kyrgios aveva già dato forfait a Cincinnati e la decisione di rinunciare allo Slam statunitense giunge alcuni giorni dopo la rinuncia da parte di un’altra stella australiana del tennis, la n. 1 del mondo Ashleigh Barty.